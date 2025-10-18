به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری شامگاه شنبه در نشست ستاد انتخابات استان فارس بر اهمیت ششمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی تأکید کرد و آن را یکی از مهم‌ترین انتخابات‌های سال‌های اخیر دانست و با اشاره به ابعاد جنگ دوازده‌روزه و تحلیل راهبردهای دشمن، گفت: یکی از محورهای اصلی طراحی دشمن در این نبرد، تمرکز بر ایجاد نارضایتی‌های مردمی و تلاش برای القای فاصله میان جامعه و نظام بود که مردم آن‌ها را ناکام گذاشتند.

وی ادامه داد: عناصر وابسته در خارج از کشور با همکاری رسانه‌های معاند، درصدد بودند جامعه ایران را در آستانه فروپاشی جلوه دهند و با تحریک افکار عمومی، زمینه‌ساز آشوب و بی‌ثباتی شوند.

استاندار فارس با بیان اینکه انسجام و ایستادگی مردم پازل دفاع ملی را کامل کرد، افزود: این اتحاد تمامی محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد که ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی، همواره با بصیرت و انسجام عمل می‌کند.

امیری با تأکید بر این‌که مشارکت در انتخابات یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت داخلی از سوی دشمنان است، گفت: تاریخ نشان می‌دهد هر زمان مردم در انتخابات حضور پررنگی داشتند، دشمن عقب‌نشینی کرد و هر جا مشارکت کاهش یافت، تحرکات آنان بیشتر شد.

وی با اشاره به بهره‌گیری دشمن از ابزارهایی چون تحریم، فشار اقتصادی و تحریک اجتماعی، به عنوان بسترهای ایجاد اعتراض، هوشیاری مردم و حضور آگاهانه در انتخابات را سدی محکم در برابر این توطئه‌ها توصیف کرد.

شوراهای شهر بالاترین سطح دسترسی مردم به حاکمیت است

استاندار فارس با بیان این‌که انتخابات شوراها بالاترین سطح دسترسی مردم به حاکمیت است، بر تفکیک مرز اجرا و نظارت و نقش هیئت‌های اجرا و نظارت در برگزاری سالم و باشکوه انتخابات تأکید کرد.

امیری با اشاره به مصوبات جلسات گذشته، خواستار اجرای دقیق مفاد قانونی و رعایت اصول بی‌طرفی در فرایند انتخابات شد و افزود: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه‌جانبه، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، منظم و فراگیر فراهم خواهد شد.

وی با یادآوری اهمیت حفظ انسجام و سلامت فرآیندهای انتخاباتی ادامه داد: برای جلوگیری از بروز هرگونه تداخل و اختلاف، ضروری است تمامی مراحل اجرایی و نظارتی با رعایت دقیق قانون و اصول بی‌طرفی انجام پذیرد.

استاندار فارس خواستار سعه صدر دستگاه‌های نظارتی در تأیید صلاحیت متقاضیان بر مبنای آموزه‌های اسلامی شد و افزود: انتخاب اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت باید از میان افراد شایسته، محبوب و مورد اعتماد جامعه صورت گیرد و رویکردهای سیاسی در این زمینه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

برگزاری آزمون آفلاین فرمانداران برای برگزاری انتخابات الکترونیک

امیری با اشاره به تصویب برگزاری صددرصد الکترونیکی انتخابات شوراهای اسلامی، از اتخاذ تمهیداتی برای تسهیل حضور مردم در این فرآیند ملی خبر داد و گفت: تأمین سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی برای مناطق دورافتاده و رفع موانع احتمالی مشارکت از جمله اقدامات اجرایی خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری آزمون آفلاین برای فرمانداران به منظور سنجش میزان تسلط آنان بر قانون انتخابات خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای ارتقا سطح آمادگی و اجرای دقیق قانون دانست.

رئیس شورای تأمین استان با اشاره به ضرورت کنترل فضای مجازی و مقابله با انتشار اخبار جعلی و تحریک‌آمیز افزود: شورای فضای مجازی استان با همکاری پلیس فتا و نهادهای امنیتی مأمور تدوین برنامه‌ای جامع برای رصد و مدیریت فضای مجازی خواهد بود.

امیری با تأکید بر نقش شوراهای اسلامی در پیوند مردم با ساختار اداری کشور، گفت: حضور فعالانه در انتخابات، رعایت حقوق مردم، امانت‌داری در فرآیند اجرا و نظارت، و تلاش برای افزایش مشارکت عمومی از اصولی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار فارس برگزاری انتخاباتی باشکوه، قانون‌مند و مشارکت حداکثری را نماد همبستگی، بلوغ سیاسی و اعتماد عمومی و تحقق مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی دانست که موجب ناامیدی دشمنان از طمع به خاک کشورمان خواهد شد.