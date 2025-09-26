  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی ازبکستان دیدار کرد

دادستان کل کشور با رئیس دیوان عالی ازبکستان دیدار کرد

دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، با رئیس دیوان عالی جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه ششمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، با رئیس دیوان عالی جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

این نشست با حضور مسئولان قضائی دو کشور برگزار شد و طرفین ضمن بررسی راهکارهای توسعه روابط قضائی و حقوقی، بر تحکیم همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

در این دیدار، برنامه‌ریزی برای استمرار تماس‌ها و تعاملات میان نهادهای قضائی دو کشور به‌منظور زمینه‌سازی انعقاد توافقات و قراردادهای آتی در دستور کار قرار گرفت.

کد خبر 6602613
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها