دادستان کل کشور: ایران همواره مدافع مظلومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه ششمین اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، با دادستان کل جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی در این دیدار، با قدردانی از ابراز محبت و تسلیت طرف ترک نسبت به شهادت فرماندهان، دانشمندان هستهای و مردم بیدفاع ایران که به دست رژیم نامشروع صهیونیستی به شهادت رسیدند، گفت: حضرت امام خمینی (ره) سالها پیش چهره کودککش این رژیم را افشا کردند و علت حمایت جمهوری اسلامی ایران از مظلومان غزه و فلسطین، فارغ از مذهب شیعه یا سنی، رسالت انسانی است. ایران همواره مدافع مظلومان بوده و در این مسیر ثابتقدم است.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل اتحادیه دادستانهای کل کشورهای اسلامی در شرایط کنونی میتواند موجب همبستگی بیشتر میان کشورهای عضو شود، اظهار کرد: در تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، آقای اردوغان نخستین فردی بود که این اقدام را محکوم و از جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد.
دادستان کل کشور در ادامه، ضرورت تقویت روابط میان ایران، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه در حوزههای حقوقی، کیفری و فناوری را یادآور شد و آن را لازمه تحقق منافع مشترک در منطقه دانست.
حجتالاسلام و المسلمین موحدی در پایان، ضمن اشاره به مشکلات مدرسه فجر ایرانیان استانبول، گفت: از کشور ترکیه درخواست داریم در خصوص رفع مشکلات این مدرسه، که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، مساعدتهای لازم را به عمل آورند.
در بخش دیگری از دیدار، دادستان کل ترکیه نیز با تاکید بر اهمیت گسترش همکاریهای حقوقی و کیفری، گفت: ما دادستانهای کل بهعنوان نمایندگان کشورهای اسلامی باید روابط مشترک را تقویت کنیم.
وی در خصوص انتقال زندانیان ایرانی به کشور نیز اظهار کرد: انتقال افراد زندانی ایرانی بهویژه بانوان، بهعنوان وظیفه انسانی در دستور کار قرار دارد.
این مقام عالی قضائی ترکیه همچنین در مورد پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس اتحادیه دادستانهای کل کشورهای اسلامی توضیح داد: مذاکرات لازم با وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری در جریان است و در صورت تأیید، موضوع اطلاعرسانی خواهد شد.
دادستان کل ترکیه ضمن قدردانی از هیئت قضایی ایران درخصوص برگزاری دیدار دوجانبه، بیان کرد: ۲ کشور دارای اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مرزی است. ما بهعنوان همسایگان باید همکاریها را بیش از پیش گسترش دهیم.
وی در پایان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی اقدامات جنایتکارانهای را دنبال میکند، خاطرنشان کرد: امروز شاهد حمله به ایران هستیم و فردا ممکن است ترکیه، سوریه یا عراق هدف قرار گیرد. رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد "کریدور داوود" است و برای دستیابی به این هدف از هر اقدام و ابزاری استفاده میکند. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم هرچه بیشتر قدرتمند باشیم.
