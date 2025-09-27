انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از قطر به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی اعلام کرد که تجهیزات نظامی گسترده‌ای از سوی آمریکا به پایگاه حریر واقع در شمال عراق منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، تجهیزات مذکور از کشور قطر به این پایگاه منتقل شده است. پایگاه حریر روز گذشته شاهد تحرکات هوایی بی سابقه نظامیان آمریکایی و فرود هواپیماهای متعدد بوده است.

این تحرکات نظامی در سایه اتخاذ تدابیر امنیتی شدید صورت گرفته است.

منبع مذکور تصریح کرد که پایگاه حریر طی دوره اخیر شاهد چنین اقداماتی از سوی آمریکایی‌ها بوده که ماهیت و دلایل آن هنوز نامعلوم است.

این در حالی است که پیشتر نمایندگان عراقی بر ضرورت خروج نظامیان خارجی به ویژه آمریکایی از خاک این کشور تاکید و اعلام کردند که نیروهای عراقی می‌توانند امنیت را در داخل این کشور تضمین کنند.