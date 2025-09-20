نماینده عراقی: حشد شعبی بخشی از قدرت دفاعی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، امیر المعموری نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که تلاش‌های برجی جریان‌ها برای ممانعت از تصویب قانون مختص به نیروهای حشد شعبی در تضاد با مبانی عقلی و منطقی است.

وی اضافه کرد: نیروهای حشد شعبی یکی از بخش‌های تشکیلات امنیتی تحت نظارت نخست وزیر را تشکیل می‌دهند و هیچ مشکلی وجود ندارد. ساختار حشد شعبی برای حمایت از عراق و دفاع از کشور به وجود آمده است.

المعموری تصریح کرد: حشد شعبی تنها نماینده شیعیان عراق نیست بلکه نیروهای سنی نیز در کنار نمایندگان دیگر اقشار در این تشکیلات حضور دارند.

لازم به ذکر است که برخی جریان‌های داخلی عراق با حمایت‌های آمریکا در مسیر تصویب قانون سازماندهی نیروهای حشد شعبی در پارلمان سنگ اندازی می‌کنند.