نماینده عراقی: «حشد شعبی» معادلات نظامی را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مختار الموسوی نماینده ائتلاف چارچوب هماهنگی در پارلمان عراق تاکید کرد که نیروهای حشد شعبی ستون امنیتی مهم برای محافظت از ثبات این کشور به شمار می‌روند.

وی اضافه کرد: آنها ضامن امنیت پایدار در داخل عراق هستند به طوری که وزارت خانه‌های کشور و دفاع نمی‌توانند بدون حمایت‌های این نیروها فعالیت کنند.

الموسوی تصریح کرد: حشد شعبی موفق شد معادله نظامی را تغییر داده و نقشه‌های داعش را خنثی کند. این نیروها نقش مؤثری در نبردهای آزادسازی عراق از سال ۲۰۱۴ تاکنون مقابل تروریست‌ها ایفا کرده‌اند.

وی بیان کرد: به دلیل همین فداکاری‌ها باید قانون مربوط به سازماندهی این نیروها در پارلمان تصویب شود.