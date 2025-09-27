به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باشهآهنگر کارگردان فیلم سینمایی «سینمامتروپل» که این روزها روی پرده سینما در حال اکران است، شب گذشته ۴ مهر در برنامه «هفت» در پاسخ به پرسشی درباره میزان ممیزی این فیلم نسبت به نسخهای که در جشنواره فیلم فجر اکران شد، توضیح داد: به طور دقیق نمیتوانم بگویم که چند دقیقه از فیلم دچار ممیزی شد اما نسخهای از فیلم که در جشنواره فیلم فجر اکران شد ۱۴۰ دقیقه بود و ما مجبور شدیم حدود ۲۳ دقیقه از فیلم را برای اکران عمومی حذف کنیم. همچنین بخشهایی از «سینما متروپل» که مربوط به فیلم «کازابلانکا» بود در اکران عمومی حذف شده است.
«سینما متروپل» در چهلویکمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و با ۱۳ نامزدی در بخشهای مختلف، مورد توجه قرار گرفته بود. این فیلم موفق به کسب سه سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری و نیز دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.
این فیلم سینمایی پس از سه سال مجوز اکران دریافت کرده است.
رضا کیانیان، مهتاب نصیرپور، مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برقنورد، حسین باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد بازیگران این فیلم هستند.
نظر شما