انتشار تیزر «سینما متروپل» یک روز مانده تا اکران

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «سینما متروپل» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و تهیه‌کنندگی حامد حسینی، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام مجوز نمایش عمومی خود را دریافت کرد و از فردا، چهارشنبه ۱۲ شهریور روی پرده سینماهای سراسر کشور می‌رود. در آستانه اکران تیزر این فیلم منتشر شد.

«سینما متروپل» روایتی عاشقانه و نوستالژیک از تلاش برای بازگشایی یک سینمای متروکه در دوران محاصره آبادان دارد.

این فیلم در چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر با ۱۳ نامزدی در بخش‌های مختلف، موفق به کسب سه سیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری شد و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را نیز به خود اختصاص داد.

«سینما متروپل» محصول بنیاد سینمایی فارابی است و پخش و تبلیغات آن را دفتر شهر فرنگ بر عهده دارد. همچنین تیزر این فیلم توسط روح‌الله موحدی ساخته شده است.

بازیگران «سینما متروپل» عبارتند از: با هنرمندی رضا کیانیان، با حضور افتخاری مهتاب نصیرپور و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین‌باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد.

همچنین عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: حامد حسینی، کارگردان: محمدعلی باشه آهنگر، نویسندگان: محمدعلی باشه آهنگر، حامد باشه آهنگر، مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین دست، طراح صحنه و لباس: عبـاس بلونــدی، مهــدی قوچـــانی، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، صداگذار: فرامرز ابوالصـدق، تدوین: حمید باشه آهنگر، موسیقی: ستـار اورکی، طراح چهره پردازی: کامران خلج، جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: کامیار شفیع پور، برنامه‌ریز: فهیمه کمالی، دستیار اول کارگردان: رضا کشاورزی، عکاس: کوروش پیـرو، مدیر تولید: رحیم عرب امینی، محصول بنیاد سینمایی فارابی.