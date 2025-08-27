  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

«سینما متروپل» پس از سه سال بدون تغییر اکران می‌شود

«سینما متروپل» پس از سه سال بدون تغییر اکران می‌شود

«سینما متروپل» پس از انتظار سه ساله برای اکران، بالاخره از چهارشنبه ۱۲ شهریور روی پرده سینماها می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سینما متروپل» جدیدترین اثر محمدعلی باشه‌آهنگر که در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را دریافت کرده بود، بالاخره پس از سه سال چهارشنبه ۱۲ شهریور روی پرده سینماها می‌رود.

این فیلم که روایتی عاشقانه و نوستالژیک از بازگشایی سینما متروپل آبادان دارد، علی‌رغم کش و قوس‌های فراوان در دولت قبل، با تعامل انجام شده در دولت چهاردهم بدون تغییر مجوز اکران را دریافت کرد.

«سینما متروپل» به تهیه‌کنندگی حامد حسینی در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ ۱۳ رشته شد که در نهایت، علاوه بر سیمرغ بهترین فیلمبرداری، سه جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را هم دریافت کرد.

این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است و پخش و تبلیغات آن را دفتر شهر فرنگ برعهده دارد.

بازیگران «سینما متروپل» عبارتند از با هنرمندی رضا کیانیان، باحضور افتخاری مهتاب نصیرپور و بازی مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین باشه آهنگر، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده و شهریار فرد.

کد خبر 6572245
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها