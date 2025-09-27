امیری: فارس آماده میزبانی جشنواره جهانی فیلم فجر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح شنبه در دیدار با روحالله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی شیراز برای برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی، از آمادگی فارس برای میزبانی بخش بینالملل جشنواره جهانی فیلم فجر خبر داد.
استاندار فارس گفت: سینما یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد انسجام اجتماعی و بازآفرینی امید در جامعه است و باید از این ظرفیت بهدرستی بهرهبرداری شود.
وی با بیان اینکه جامعه افسرده توانایی پیشرفت و توسعه ندارد، ادامه داد: دولت چهاردهم برای تحقق اهداف خود نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی است و استان فارس با منابع انسانی و فرهنگی غنی میتواند در این مسیر نقشی مؤثر ایفا کند.
امیری با اشاره به برگزاری آئینهای فرهنگی همچون اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تختجمشید و آئینهای نوروزی در اماکن تاریخی استان گفت: این تجربهها نشان داد مردم فارس فرهنگدوست و آماده پذیرش رویدادهای بزرگ هستند.
استاندار فارس همچنین با یادآوری نشست دیپلماسی منطقهای در شیراز و نشست گروه دوستی ایران و تاجیکستان، افزود: شیراز ظرفیت تبدیل شدن به قطب فرهنگی و سینمایی کشور را دارد و میتواند زمینهساز توسعه تعاملات فرهنگی باشد.
وی بررسی دقیق نیازمندیها و برنامهریزی برای اسکان، پذیرایی و جابهجایی مهمانان خارجی را از الزامات این رویداد دانست.
