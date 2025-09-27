دریافت 15 MB کد خبر 6602931 https://mehrnews.com/x3985J ۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵ کد خبر 6602931 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵ هواشناسی: شمال و شمالغرب کشور امروز بارانی میشود سازمان هواشناسی اعلام کرد روند افزایش دما تا سهشنبه ادامه خواهد داشت اما از سهشنبه مجدداً دما کاهش خواهد یافت. کپی شد مطالب مرتبط پیشبینی هواشناسی ۵ مهر؛ رگبار بارشهای پاییزی در ۹ استان وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در جنوب و غرب استان تهران پایداری هوای گلستان تا سهشنبه ادامه دارد؛ خنک شدن تدریجی از چهارشنبه برچسبها سازمان هواشناسی بارش باران سامانه بارشی بارندگی افزایش دما کاهش دما
نظر شما