مهدیه اصحابی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جوی استان اظهار کرد: امروز جو آرامی در گلستان حاکم است و روز گذشته بیشینه دمای هوا در شهرستان اینچهبرون به ۳۱ درجه سانتیگراد رسید.
وی ادامه داد: این پایداری جوی تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و طی این مدت تغییرات قابل توجهی در دمای هوا پیشبینی نمیشود.
وی افزود: از عصر سهشنبه با نفوذ تدریجی جریانات شمالی، شاهد افزایش ابر و احتمال بارشهای پراکنده در نقاط مختلف استان خواهیم بود که این شرایط تا پایان هفته آینده ادامه دارد.
اصحابی خاطرنشان کرد: همزمان با ورود این سامانه، دمای هوا نیز از روز چهارشنبه روند کاهشی پیدا کرده و شرایط خنکتری در سطح استان حاکم خواهد شد.
