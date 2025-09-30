  1. اقتصاد
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

هشدار هواشناسی برای تهران؛ وزش باد شدید و رگبار در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران امروز (۸ مهر) با صدور یک هشدار سطح زرد از فعالیت دو سامانه جوی «وزش باد شدید» و «فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی» خبر داد.

بر این اساس از فردا (۹ مهر) در نیمه غربی و جنوبی استان تهران در بعضی ساعات به‌ویژه طی بعد از ظهر و شب، وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک مورد انتظار است. پیش بینی شده که این شرایط در نوار غربی و جنوبی شدیدتر خواهد بود.

به سبب فعالیت این سامانه جوی که تا پنج شنبه (۱۰ مهر) ادامه خواهد داشت، سقوط بعضی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و آسیب به تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها دور از انتظار نیست و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک، امکان گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا و شعاع دید نیز احتمال دارد.

این شرایط گاهی با افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق همراه خواهد بود و خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها و امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها در دامنه و ارتفاعات شمالی به ویژه ارتفاعات بالادست را نیز در پی دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران در این شرایط بر احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها و اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد تاکید دارد و خودداری از تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، محافظت از تاسیسات حساس به گرد و خاک و استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متاثر از گرد و خاک را نیز توصیه می‌کند.

احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها از دیگر توصیه های هواشناسی استان تهران است.

هشدار برای بارش باران و احتمال لغزندگی معابر و خیابان‌ها

هواشناسی استان تهران برای فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی بارشی نیز صادر کرده و اعلام کرده است که از بعد از ظهر فردا در بعضی ساعات بارش باران، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد. فعالیت ناپیوسته بارشی برای دامنه و ارتفاعات استان تهران به‌ویژه ارتفاعات شرقی پیش بینی شده است و انتظار می رود که تا پنج شنبه ادامه داشته باشد.

بر اثر فعالیت این سامانه جوی لغزندگی معابر و خیابان‌ها و جاده‌ها، اختلال موقت در حمل و نقل به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات و مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، گاهی مه و محدودیت دید و رخداد صاعقه و بارش تگرگ احتمال دارد. خطر لغزش و سقوط سنگ در نواحی کوهستانی نیز دور از انتظار نیست.

این شرایط به‌ویژه در نیمه شمالی موجب کاهش محسوس دما (به‌طور میانگین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس) و یخبندان موقت در ارتفاعات بالادست خواهد شد و آسیب به محصولات و امکانات بخش‌های کشاورزی نیز احتمال دارد.

هواشناسی استان تهران در این شرایط احتیاط در سفرها به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها و احتیاط در کوهنوردی و ترجیحاً پرهیز از صعود به ارتفاعات و محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی را توصیه می‌کند و به بهره‌برداران عرصه منابع طبیعی هشدار می‌دهد و بر لزوم پرهیز از چرای دام و کوچ عشایر در مناطق کوهستانی تاکید دارد.

کد خبر 6607400
زهره آقاجانی

