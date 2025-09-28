پرسپولیس روی ریل تکراری؛ هاشمیان و سرنوشتی شبیه گاریدو با دستان درویش

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با تساوی مقابل ملوان بندرانزلی در هفته پنجم فصل جاری لیگ برتر با روندی تکراری برای احضار سرمربی خود به جلسه اولتیماتوم هیئت مدیره دعوت شد که نشان میدهد وحید هاشمیان نیز احتمالا برف تهران را همچون خوان کارلوس گاریدو در جمع سرخپوشان نخواهد دید!
وحید هاشمیان نیز با یک پیروزی و چند تساوی متوالی در آغاز لیگ بیستوپنجم، در موقعیتی قرار گرفته که آینده نیمکت او بیش از همیشه زیر ذرهبین است.
تکرار تاریخ از جنس گاریدو
سال گذشته گاریدو با ترکیبی تازهنفس و خریدهایی که خودش بارها از آنها دفاع میکرد، نتایجی دور از انتظار گرفت. پرسپولیس با وجود نمایشهای نسبتا قابلقبول، روی کاغذ به نتیجهای بهتر از تساویهای پیدرپی دست نیافت. همین روند باعث شد باشگاه از هفته هشتم، او را به نشستهای طولانی با هیئتمدیره دعوت کند تا درباره چشمانداز تیم و خروج از بحران توضیح دهد. با این حال، آن جلسات سرانجام به زمزمههایی پشت درهای بسته ختم شد و در نهایت، سرمربی اسپانیایی خیلی زود کنار گذاشته شد.
هاشمیان روی همان ریل
اکنون وحید هاشمیان نیز همان مسیر را طی میکند. او پس از نتایج نهچندان مطلوب، مانند گاریدو از خریدهای تابستانی پرسپولیس دفاع کرده و مدعی شده تیم به زمان بیشتری برای هماهنگی نیاز دارد. اما درست همانطور که در دوره گاریدو شاهد بودیم، باشگاه هنوز به او اعتماد کامل ندارد. فشار هواداران، امتیازهای از دست رفته و تردیدهای مدیریتی همه دستبهدست هم دادهاند تا نام هاشمیان نیز در جلسات هیئتمدیره بیشتر از گذشته شنیده شود.
پایان زودهنگام یا فرصت دوباره؟
روندی که فصل گذشته از حوالی هفته هشتم برای گاریدو آغاز شد و به جداییاش در آستانه نیمفصل انجامید، حالا برای هاشمیان زودتر کلید خورد. آیا مدیران پرسپولیس تصمیمی سریعتر خواهند گرفت و نیمکت سرخها را در همان ابتدای لیگ دستخوش تغییر میکنند یا اینکه اینبار برخلاف گذشته، فرصت بیشتری برای سرمربی جوان خود در نظر میگیرند تا سیستم دلخواهش را پیدا کند؟
آیندهای مبهم برای پرسپولیس
پرسپولیس در شرایطی قرار دارد که هر تغییر مدیریتی نیز محتمل است. از سوی دیگر نتیجهگیری در دو سه دیدار آینده، بهویژه مقابل رقبای مستقیم، سرنوشت فنی تیم را مشخص خواهد کرد. اگر تیم روند فعلی را ادامه دهد، بعید نیست همان سناریوی تکراری برکناری زودهنگام سرمربی دوباره رقم بخورد. اما اگر ورق برگردد و تیم بتواند پیروزیهای متوالی کسب کند، شاید اینبار تغییرات در سطحی دیگر پدیدار شود.
