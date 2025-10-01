به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل تیم فوتبال خیبر خرم آباد اظهار کرد: در بازی فردا هر دو تیم به دنبال سه امتیاز بازی هستند.

وی با بیان اینکه ملوان بندرانزلی به سه امتیاز بازی نیاز داردافزود: تمام تلاش بازیکنانم برای کسب نتیجه پیروزی در بازی فردا مقابل خیبر خرم آباد است.

زارع ادامه داد: بازی سختی پیش رو داریم و امیدواریم با حمایت هواداران سه امتیاز بازی را بگیریم.

وی با اشاره به آسیب دیدگی تعدادی از بازکنانش گفت: عیسی آل کثیر، قائم اسلامی خواه، فرهان جعفری را به دلیل مصدومیت در بازی فردا در مقابل خیبر خرم آباد در اختیار نداریم و امیدواریم با دیگر بازیکنانم نتیجه لازم را از بازی فردا بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان ببندر انزلی ادامه داد: فردا بیشتر ازهمیشه به حمایت هواداران نیاز داریم.