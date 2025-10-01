  1. استانها
زارع: مقابل خیبر تنها برای پیروزی به میدان می‌رویم

انزلی- سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با تأکید بر اهمیت دیدار برابر خیبر خرم‌آباد گفت: بازیکنانم با تمام توان برای کسب سه امتیاز این دیدار تلاش خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل تیم فوتبال خیبر خرم آباد اظهار کرد: در بازی فردا هر دو تیم به دنبال سه امتیاز بازی هستند.

وی با بیان اینکه ملوان بندرانزلی به سه امتیاز بازی نیاز داردافزود: تمام تلاش بازیکنانم برای کسب نتیجه پیروزی در بازی فردا مقابل خیبر خرم آباد است.

زارع ادامه داد: بازی سختی پیش رو داریم و امیدواریم با حمایت هواداران سه امتیاز بازی را بگیریم.

وی با اشاره به آسیب دیدگی تعدادی از بازکنانش گفت: عیسی آل کثیر، قائم اسلامی خواه، فرهان جعفری را به دلیل مصدومیت در بازی فردا در مقابل خیبر خرم آباد در اختیار نداریم و امیدواریم با دیگر بازیکنانم نتیجه لازم را از بازی فردا بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان ببندر انزلی ادامه داد: فردا بیشتر ازهمیشه به حمایت هواداران نیاز داریم.

