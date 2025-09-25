به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه بین تیم های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

وحید هاشمیان در نشست خبری پس از این دیدار گفت: ما برای این دیدار برنامه ریزی کرده بودیم که بازی هجومی را در دستور کار قرار دهیم و یک بازی قلدر و رو به جلو داشته باشیم و به حریف هم فرصت ندهیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: تیم هایی که برابر ما قرار می گیرند انگیزه زیادی دارند و هدف اصلی شان این است که اول گل نخوردند. بنابراین هر چه جلوتر برویم کار ما سخت می شود. از هواداران پرسپولیس به خاطر حمایت هایشان تشکر می کنم و امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آینده دل آنها را با پیروزی شاد کنیم.

هاشمیان با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت: نمی توانم بگویم بازیکنانم کم کاری کردند چون تمام تلاششان را کردند و موقعیت های زیادی را هم ایجاد کردند. باید بتوانیم بازی خوبی را که انجام می دهیم در نهایت با زدن گل تکمیل کنیم. کنترل بازی در اختیار ما بود اما نتوانستیم به گل برسیم. باید ضعف هایمان را برای بازی های بعد برطرف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: فلسفه دفاع کردن و گل نخوردن خیلی راحت تر از تاکتیک های دیگر است. ما هیچ وقت زیر توپ نمی زنیم و می خواهیم کیفیت را ارتقا دهیم اما باید با نتیجه همراه باشد تا هوادار آرامش داشته باشد. الان نتیجه لیگ ایران را ببینید تیم های پایین تر از تیم های بزرگ امتیاز می گیرند. با این شیوه ای که داریم آینده فوتبال چه می شود؟

هاشمیان در ادامه خاطرنشان کرد: تا وقتی در پرسپولیس هستم تلاش می کنیم ارتقای تیم بالا برود. در چند بازی گذشته شانس های خوبی داشتیم و اگر استفاده می کردیم الان جایگاه فرق می کرد و همه از پیشرفت پرسپولیس حرف می زدند. وقتی توپ ها گل نمی شود این حرف ها پیش می آید!

وی در پایان گفت: باید این شانس را استفاده کنیم چون ۲۵ بازی دیگر داریم ولی نباید در خانه امتیاز از دست بدهیم. بازی های ما باید به آزادی برگردد و از شرایط خانگی استفاده کنیم. دنبال بهانه نیستم اما زمین چمن تختی را دیدید!