به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دوئل های جذاب دیدار روز پنجشنبه تیم های پرسپولیس و ملوان می توانست رویارویی عیسی آل کثیر با تیم فصل گذشته اش باشد. این بازیکن که در فهرست مازاد وحید هاشمیان قرار گرفته بود ابتدا راهی استقلال شد اما با اعتراض شدید هواداران و بسیاری از پیشکسوتان از بازی در این تیم پشیمان شد و به ملوان پیوست.

مهاجم سابق پرسپولیس که روزی در مصاحبه‌هایش همیشه خود را پرسپولیسی می‌دانست و حتی حاضر بود با رقم پایین‌تر در پرسپولیس بماند اما به استقلال نرود، خیلی دوام نیاورد که با یک پیشنهاد وسوسه انگیز و البته با درخواست ساپینتو، مدیران باشگاه اقدام به جذب وی کردند.

شاید بتوان سرآغاز شروع اشتباهات مدیران استقلال در خریدهای تابستانی را به آل کثیر نسبت داد. او که طبق گفته تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با رقم قراردادی حدود ۳۰ میلیارد تومان به این تیم پیوسته بود، با خشم شدید هواداران رو به رو شد تا یکی از جنجالی‌ترین سوژه نقل و انتقالاتی تابستان امسال استقلال باشد.

با وجود عدم اعتقاد به فسخ با آل کثیر توسط تاجرنیا اما بعد از اعلام نارضایتی و موج اعتراض گسترده هواداران نسبت به جذب عیسی آل کثیر، مسئولان باشگاه تحت فشار طرفداران قرار گرفته و به هر دری زدند تا این قرارداد را فسخ کنند.

آل کثیر که گفته می‌شد به صورت بازیکن مکمل در کنار مهاجم جوان استقلال به آبی پوشان معرفی شده بود، سرانجام باشگاه با پرداخت ۱۱ میلیارد تومان به صورت توافقی دو طرفه قرارداد را با آل کثیر فسخ کرد. عیسی که نه قبل از قرارداد، نه بعد از قراداد و یا حتی بعد از فسخ‌اش هیچ گونه مصاحبه و صحبتی با هوادارن استقلال نکرد، در نهایت با پیراهن ملوان مقابل تیم سابقش پرسپولیس ایستاد اما نتوانست اتفاق خاصی را در زمین رقم بزند و در یک برخورد با سروش رفیعی مصدوم شد و تعویض شد.

مهاجم فصل گذشته پرسپولیس که امیدوار بود در این دیدار نشان دهد هنوز تمام نشده و یک گلزن شش دانگ است، در رسیدن به هدفش ناموفق بود تا ناکارآمدی او نشان دهد حق با هواداران استقلال بود که به حضورش در این تیم اعتراض کردند و او را مهاجمی خواندند که دیگر گلزن نیست!