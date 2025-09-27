دستور استاندار اردبیل برای خروج ساختمان هیأت فوتبال از لیست فروش مولد

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد نوتاش صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساختمان هیأت فوتبال استان در دوره مدیریت قبلی اداره کل ورزش و جوانان به عنوان ملک مازاد به دبیرخانه مولدسازی معرفی شده بود و حتی مقدمات فروش آن نیز انجام شده بود، در حالی که این ساختمان فعال و ضروری برای فوتبال استان است.
وی افزود: با پیگیریهای جامعه فوتبال، خبرنگاران و فعالان ورزشی و انعکاس درست مطالب از سوی رسانههای استان، خوشبختانه استاندار اردبیل شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور توقف عملیات مولدسازی و خروج این ساختمان از فهرست فروش را صادر کردند.
رئیس هیأت فوتبال استان اردبیل گفت: امیدواریم با تدبیر اداره کل ورزش و جوانان، طی صورتجلسهای رسمی بهرهبرداری از این ساختمان برای چندین سال به هیأت فوتبال واگذار شود تا این دغدغه برای همیشه برطرف شود.
نوتاش با اشاره به جایگاه ویژه فوتبال در استان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار ورزشکار تحت پوشش بیمه ورزشی در فوتبال استان فعال هستند و بیش از ۵۰ هزار نفر نیز در مسابقات مختلف شهرستانی و استانی حضور دارند که این آمار، فوتبال را به بزرگترین هیأت ورزشی استان تبدیل کرده است.
وی در پایان از حمایت و همراهی استاندار اردبیل و همچنین همراهی رسانهها و جامعه فوتبال قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با این تصمیم، فضای آرام و مطمئنی برای برنامهریزی و توسعه فوتبال استان فراهم شود.
