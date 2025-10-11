به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی عصر شنبه در دیدار با رئیس و جمعی از اعضای هیئت فوتبال استان اردبیل که با محوریت رشد وتوسعه فوتبال وفوتسال استان برگزار شد، اظهار کرد: استانداری اردبیل از تیم داری اردبیل در سطح بالای فوتبال کشور حمایت می‌کند.

وی با تاکید بر اختیار گذاشتن زمین‌های چمن وسالن های فوتسال دستگاه‌های اجرایی در تایم‌های مورد نیاز برای برگزاری مسابقات واستعداد یابی فوتبال وفوتسال در استان، افزود: نیاز است دستگاه‌های مربوطه در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار اردبیل با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات فوتبال دراستان شور ونشاط خاصی اجتماعی به وجود می‌آورد، گفت: از برگزاری این مسابقات وایجاد زیرساخت‌های لازم حمایت می‌شود.

صمدنوتاش رئیس هیئت فوتبال استان هم خواستار حمایت ویژه برای تکمیل زیرساخت‌های رشته ورزشی فوتبال و فوتسال و حمایت ویژه برای تیم داری و حمایت از تیم‌های فوتبال وفوتسال استان شد.

وی از اقدام شایسته استاندار اردبیل در لغو فروش ساختمان هیات فوتبال استان اردبیل درقالب مولد سازی تقدیروقدردانی کرد وگفت: این اقدام استاندار فوتبالدوست اردبیل امیدهای فراونی دربین جامعه فوتبال استان اردبیل به وجود آورد.