۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

فستیوال مدارس فوتبال اردبیل باحضور ۵۰ تیم در ورزشگاه تختی برگزار شد

اردبیل_ رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت: فستیوال مدارس فوتبال اردبیل باحضور ۵۰ تیم در ورزشگاه تختی زیر نظر مربیان استعداد یاب وفدراسیون فوتبال برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش ظهر جمعه در ورزشگاه تختی استان اردبیل اظهار کرد: این فستیوال به همت فدراسیون فوتبال، هیأت فوتبال استان و اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد که استقبال خانواده‌ها هم از این فستیوال چشم گیر بود.

وی افزود: این فستیوال با هدف کشف استعدادهای فوتبال استان برای پشتیبانی سازی فوتبال استان و تیم‌های ملی و ایجاد شور و نشاط برگزار شد.

رئیس هیأت فوتبال استان افزود: فدراسیون فوتبال امسال مسابقات قهرمانی مدارس فوتبال را برگزار می‌کند و تیم منتخب فستیوال مدارس فوتبال استان اردبیل به این مسابقات اعزام می‌شود.

نوتاش تصریح کرد: برگزاری فستیوال مدارس فوتبال و مسابقات قهرمانی مدارس فوتبال کشور می‌تواند در معرفی و شناسایی استعدادهای فوتبال استان نقش بسزایی داشته باشد.

