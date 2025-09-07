به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست عصر یکشنبه در برنامه ورزش، تلاش و نشاط شبکه سبلان با اشاره به ساماندهی هیأت‌های ورزشی اظهار کرد: هدف ما ارتقای نظم، شفافیت و بهره‌گیری از نیروهای متخصص برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی است.

وی حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را رویکرد اصلی اداره کل دانست و افزود: سرمایه‌گذاران با دریافت کد مالیاتی از تسهیلات و امتیازات ویژه برخوردار می‌شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل با اشاره به حضور تیم‌های فوتبال استان در لیگ‌های ۲، ۳ و ۴ کشور تصریح کرد: با حمایت استانداری و مشارکت بخش خصوصی، سال آینده یک تیم فوتبال از اردبیل در لیگ دسته یک کشور حضور خواهد داشت.

نخست همچنین از احیای سالن دوومیدانی مجموعه ورزشی علی دایی خبر داد و گفت: از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته از سوی نهاد ریاست جمهوری، ۱۰۰ میلیارد تومان به توسعه این ورزشگاه و تقویت ورزش قهرمانی استان اختصاص خواهد یافت.

وی اجرای طرح مولدسازی و فروش زمین‌های بلااستفاده برای احداث خانه اسکیت، سالن طبقاتی تختی و خانه مشترک هیأت‌های ورزشی را از دیگر برنامه‌های مهم اداره کل عنوان کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی هفته دولت و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، زیرساخت‌های ورزشی استان به سرعت توسعه یافته و زمینه برای پرورش استعدادهای قهرمانی بیش از گذشته فراهم خواهد شد.