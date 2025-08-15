به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تاجمهر گفت: مراسم قرعهکشی مسابقات مینیفوتبال انتخابی شهرستان اردبیل با حضور دبیر هیأت استان، رئیس هیأت شهرستان اردبیل و نمایندگان تیمهای شرکتکننده در محل دفتر هیأت استان برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها در ۲ رده سنی زیر ۱۳ سال و زیر ۱۶ سال، با حضور ۲۸ تیم، از تاریخ ۲۵ مردادماه در زمین چمن مصنوعی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی آغاز خواهد شد.
تاج مهر با بیان اینکه تیمهای اول و دوم هر رده سنی، سهمیه حضور در مسابقات استانی را کسب خواهند کرد، ادامه داد: گروهبندی رده سنی زیر ۱۳ سال به ترتیب گروه یک: ستاره ساز – ستاره – ایرانیان – آکادمی راد، گروه دو: فولاد – ستارگان – علیسان ب، گروه سه: یاران سبلان – نامآوران – ستاره سازان، گروه چهار: علیسان الف – رویال – طلایهداران و گروهبندی رده سنی زیر ۱۶ سال به ترتیب گروه یک: یاران سبلان – صبای الف – شهید مطهری – شهید یوسفی، گروه دو: صبای الف – نامآوران – شهید بهشتی – شهرداری آراللو، گروه سه: آریا جوان – آکادمی راد – ستاره ساز – ستاره سازان و گروه چهار: علیسان – فولاد – آراز تعیین شدند.
تاجمهر با بیان اینکه این رقابتها مقدمهای برای شناسایی استعدادهای برتر و معرفی آنان به مراحل بالاتر است، گفت: برنامهریزی شده تا مسابقات در فضایی جوانمردانه و با رعایت اصول فنی و اخلاقی برگزار شود و بهترینها به تیم شهرستان راه پیدا کنند.
وی همچنین از برگزاری مسابقات پیشکسوتان بالای ۴۵ سال پس از پایان این رقابتها خبر داد و افزود: این رویدادها علاوه بر جنبه رقابتی، فرصتی برای ایجاد شور و نشاط ورزشی در بین اقشار مختلف جامعه است.
