به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زارع‌زاده در بازدید از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه الکامپ، گفت: نمایشگاه الکامپ هر ساله به منظور معرفی دستاوردهای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف در حوزه‌های فناورانه برگزار می‌شود.

وی افزود: کمیته امداد نیز همانند سال‌های گذشته در زمینه فناوری‌های دیجیتال، اقدامات قابل توجهی داشته که در این نمایشگاه به بازدید عموم گذاشته شده است.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد تاکید کرد: این فناوری‌ها در حوزه خیر و احسان و مردمی‌سازی به کمک کمیته امداد آمده است تا خدمات خود را به محرومان با کیفیت و سهولت بیشتر ارائه دهد.

وی با اشاره به توسعه سکوهای متنوع در کمیته امداد، خاطرنشان کرد: سکوی «مهربانی» و «سامانه سها» برای تسهیل خدمت به جامعه هدف طراحی شده است.

زارع‌زاده ادامه داد: همچنین سکوی «حیات» برای توسعه اشتغال محرومان برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد، خاطرنشان کرد به اهمیت مشارکت با دیگر مجموعه‌ها تاکید کرد و گفت: نمایشگاه الکامپ زمینه استفاده از تجربیات دیگر شرکت‌ها و نهادها را فراهم کرده است و کمیته امداد نیز شفافیت و عملکرد خود را به نمایش گذاشته است.