بختیاری: ۳۳ هزار واحد مسکن مددجویان کمیته امداد آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد به دستاوردها و برنامههای این نهاد در راستای توانمندسازی مددجویان و جلب مشارکت خیران اشاره کرد.
وی گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۷۰۰ هزار خیر در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت دارند و از ابتدای سال تاکنون ۲,۴۴۲ میلیارد تومان به ایتام تحت حمایت کمک کردهاند.
بختیاری با تقدیر از همکاری رسانه ملی در ترویج فرهنگ خیر و احسان، اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.
رئیس کمیته امداد با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای نیازمندان با حفظ کرامت، اظهار داشت: کمیته امداد از مرحله حمایت صرف عبور کرده و بر توانمندسازی با سه رکن اصلی اشتغال، مسکن و فرهنگ خوداتکایی متمرکز شده است.
وی گفت: درآمد باثبات نیازمند اشتغال پایدار و اشتغال پایدار مستلزم مهارتآموزی است. در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۰۰ هزار نفر و در سال گذشته ۸۰ هزار نفر از طریق طرحهای اشتغال به خودکفایی رسیدند.
بختیاری با بیان اینکه ۵۷ درصد مددجویان کمیته امداد بانوان هستند و اشتغال خانگی، بهویژه برای بانوان سرپرست خانوار، از راهبردهای اصلی است، خاطرنشان کرد: ۸۹ درصد مشاغل ایجاد شده برای مددجویان پایدار بوده و تسهیلات به هدف رسیده است.
وی با اشاره به اینکه فرش کمیته امداد به ثبت جهانی رسیده است، افزود: بیش از ۲۳ هزار پنل خورشیدی برای مددجویان نصب شده و تا پایان سال، بیش از ۲۰ مگاوات برق تولیدی مددجویان وارد مدار خواهد شد.
بختیاری با بیان اینکه ۱۰ درصد پیله ابریشم کشور توسط مددجویان تولید میشود، اضافه کرد: استفاده از فناوریهای نوین مانند پهپادهای سمپاشی و ظرفیت راهبران شغلی در حوزههای کارآفرینی، مهارتافزایی و بازاریابی از دیگر اقدامات است.
رئیس کمیته امداد مسکن را بعد دوم توانمندسازی دانست و اظهار کرد: ۳۳ هزار واحد مسکونی مددجویان آماده افتتاح است.
وی به اقدامات کمیته امداد در حوزه فرهنگی پرداخت و گفت: ۸۵۰ هزار دانشآموز، ۵۳ هزار دانشجو و ۲۲ هزار نخبه تحت پوشش هستند و در کنکور امسال، بیش از ۳ هزار مددجو رتبههای برتر کسب کردند.
بختیاری گفت: سامانه «سها» امکان خدمترسانی بدون مراجعه حضوری را فراهم کرده است.
وی بر ضرورت استفاده از فناوری در ترویج فرهنگ احسان و انفاق، ادامه داد: چهار میلیون و ۵۰۰ هزار صندوق صدقات خانگی بهتدریج با روشهای غیرحضوری جایگزین میشوند.
