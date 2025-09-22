جزئیات طرح کمیته امداد امام خمینی برای تأمین جهیزیه و حمایت از ازدواج

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ کمیته امداد امام خمینی (ره) در سالهای اخیر سیاستهای تازهای را برای حمایت از ازدواج و تأمین جهیزیه خانوادههای تحت پوشش و همچنین خانوارهای نیازمند دهکهای پایین اتخاذ کرده است. بر اساس اعلام مدیرکل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد، این نهاد با هدف ایجاد تنوع بیشتر در اقلام و افزایش قدرت انتخاب مددجویان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ هزار و ۴۳۷ فقره خدمت در حوزه جهیزیه ارائه کرده و ۳۸۳ مورد کمکهزینه ازدواج به پسران تحت پوشش پرداخت نموده است. در مجموع، بیش از ۲۴ هزار خدمت حمایتی در این زمینه ثبت شده و کارسازی ۱۱ هزار جهیزیه دیگر نیز در حال انجام است.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که خریدها از طریق پلتفرمهای خرید کالا و سایر تأمینکنندگان طرف قرارداد امداد انجام میشود. به دلیل خرید عمده و قرارداد مستقیم، قیمت کالاها پایینتر از نرخ بازار عرضه میگردد و همین موضوع موجب افزایش قدرت خرید خانوادههای نیازمند شده است.
محبوبه عسگری، مدیرکل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره)، در گفتگو با خبرنگار مهر جزئیات طرح جدید تأمین جهیزیه و حمایتهای ازدواج مددجویان را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵۰ میلیون تومان بهعنوان کمک بلاعوض برای تأمین جهیزیه نوعروسان تحت پوشش در نظر گرفته است، افزود: هزینه جهیزیه بهمراتب بیش از این میزان است، اما کمیته امداد تا سقف ۵۰ میلیون تومان بهصورت بلاعوض پرداخت میکند. در صورت تمایل مددجو، وام تا سقف ۵۰ میلیون تومان نیز پرداخت خواهد شد. بر اساس میانگین قیمتها، این اعتبار کفاف خرید حداقل اقلام ضروری را میدهد، هرچند برخی کالاها مانند یخچال ممکن است فراتر از این رقم باشد.
عسگری خاطرنشان کرد: در طرح جدید، ۲۲ قلم کالای اساسی زندگی پیشبینی شده است که مددجویان میتوانند مطابق فرهنگ و رسوم مناطق مختلف کشور انتخاب و خریداری کنند. تفاوت در سنتها باعث میشود برخی اقلام توسط خانواده داماد و برخی دیگر توسط خانواده عروس تهیه شود. به همین منظور، تنوع گستردهتری از کالاها در طرح قرار گرفته است.
وی با اشاره به قراردادهای منعقدشده با تأمینکنندگان کالا تأکید کرد: قیمت کالاها در سامانه خرید ویژه مددجویان با تخفیف قابل توجه ارائه میشود و تفاوت محسوسی با قیمتهای بازار دارد. این امر موجب میشود قدرت خرید خانوادههای تحت پوشش افزایش یابد.
مدیرکل حمایتهای اجتماعی کمیته امداد درباره حمایتهای مالی از پسران خانوادههای تحت پوشش اظهار داشت: برای پسران در صورت ازدواج، مبلغی حدود ۲۰ میلیون تومان بهصورت نقدی و بلاعوض در نظر گرفته شده است. در مواردی که بضاعت مالی آنان پایین باشد، تا ۲۵ میلیون تومان مساعدت نقدی نیز اعطا خواهد شد. علاوه بر آن، وام ازدواج مطابق قانون بودجه به تمامی زوجین پرداخت میشود و امداد نیز وام تکمیلی ازدواج را ارائه خواهد داد.
وی افزود: طبق قانون جدید بودجه در زمینه تأمین جهیزیه، در حال رایزنی با بانک مرکزی و بانکهای عامل هستیم تا در صورت عدم دریافت وام ازدواج، زوجین بتوانند وام تأمین کالا دریافت کنند. این وام برای دختران و پسران تحت پوشش در دسترس خواهد بود.
عسگری درباره امکان استفاده افراد خارج از پوشش کمیته امداد از این طرح گفت: چنانچه افراد در دهکهای یک تا پنج قرار داشته و تاکنون تحت حمایت امداد نبوده باشند، میتوانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد درخواست خود را ثبت کنند. پس از بررسی میدانی و تأیید نیازمندی، در صورت وجود اعتبار، به آنان نیز خدمات تعلق خواهد گرفت؛ هرچند اولویت اصلی با مددجویان تحت پوشش است.
مدیرکل حمایتهای اجتماعی با اشاره به آمار کالاهای اهداشده به مددجویان اعلام کرد: در سال گذشته حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار قلم کالای اساسی در اختیار خانوادههای تحت حمایت قرار گرفت. از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۹ هزار و ۶۳۸ قلم کالا پرداخت شده و بیش از ۷۰ هزار قلم کالا در حال تأمین است. اقلام شامل کالاهای ضروری مانند یخچال، کولر، بخاری، آبگرمکن، تلویزیون و ماشین لباسشویی است. علاوه بر این، پکیج کابینت، سرویس خواب، پتو، موکت، فرش، پنکه، اجاق گاز و جاروبرقی نیز متناسب با نیاز خانوادهها تأمین میشود.
وی در خصوص عدالت در توزیع منابع تصریح کرد: اعتبارات سالانه بر اساس شاخصهای مختلف از جمله ضریب محرومیت استانها، سطح درآمدی و ظرفیت جمعآوری منابع مالی تخصیص داده میشود. بنابراین استانها و مناطق محروم در اولویت قرار دارند و حتی در داخل هر استان نیز مناطق محروم نسبت به مناطق برخوردار، اولویت بالاتری برای دریافت خدمات دارند.
به گفته مسئولان کمیته امداد، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ هزار و ۴۳۷ فقره خدمت در حوزه جهیزیه ارائه شده و ۳۸۳ کمکهزینه ازدواج به پسران تحت پوشش پرداخت گردیده است. در مجموع، ۲۴ هزار و ۲۰ خدمت حمایتی در این بخش ثبت شده است. همچنین کارسازی ۱۱ هزار جهیزیه دیگر در دستور کار قرار دارد که بهصورت هفتگی و مرحلهای برای سه هزار نفر انجام میشود.
با توجه به آمار ارائهشده و توضیحات مدیرکل حمایتهای اجتماعی، میتوان گفت کمیته امداد در حوزه جهیزیه و ازدواج با دو رویکرد اصلی فعالیت میکند. یک، حمایت فوری از طریق کمک بلاعوض، وام و تأمین کالاهای اساسی و تقویت عدالت اجتماعی با اولویتدهی به خانوادههای محروم و کاهش قیمتها از طریق خرید مستقیم و قراردادهای عمده.
این اقدامات در کنار سایر برنامههای توانمندسازی، مسیری برای کاهش فشار اقتصادی ازدواج و فراهمکردن شرایط زندگی بهتر برای جوانان خانوادههای نیازمند به شمار میرود.
