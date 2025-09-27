ضرورت ایجاد زیرساخت های پروژه های هوش مصنوعی در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجیفر صبح شنبه در نشست وزیر ارتباطات با دانشگاهیان خراسان جنوبی اظهار کرد: از جمله مشکلات مربوط به زیرساختها، تغییر قیمتها، هزینههای پشتیبانی و مسائل مرتبط با فناوری اطلاعات که در جریان جنگ سایبری اخیر و هشدارهای آن ضرورت توجه به آنها دوچندان شده است، باید عرض کنم شرایط در خراسان جنوبی ویژه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تنها دانشگاه علوم پزشکی در پهنه وسیع استان خراسان جنوبی است.
گنجی فر تأکید کرد: خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور محسوب میشود و هیچ دانشگاهی در کشور چنین وسعتی را پوشش نمیدهد و این امر کار ما را در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بسیار دشوار کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به موقعیت خاص استان تصریح کرد: پیشتر به فاصله ۵۰۰ کیلومتری مراکز استانهای همجوار اشاره شد، اما لازم است تاکید کنم که از خانه بهداشت روستاهای عشقآباد تا خانه بهداشت حیدرآباد نهبندان ۸۰۰ کیلومتر فاصله وجود دارد.
وی افزود: این پراکندگی جمعیت و فاصلهها کار را برای دستگاههایی مثل دانشگاه علوم پزشکی بسیار بسیار دشوار میسازد.
گنجیفر ادامه داد: در این زمینه دو پیشنهاد مشخص دارم و دو خواسته را خدمت وزیر محترم مطرح میکنم؛ نخست اینکه با توجه به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان استان که در این عرصه پیشرو هستند، آمادگی خود را اعلام میکنیم تا بهعنوان یک هایلایت ملی و با تکیه بر همین شرایط خاص، بتوانیم الگویی برای مدیریت گستردگی جمعیت و فاصلهها ارائه کنیم؛ البته این امر نیازمند حمایت جدی است.
وی افزود: نکته دوم اینکه زیرساخت پردازشی لازم برای پروژههای هوش مصنوعی در حوزه سلامت، ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این موضوع در سطح ملی هم مطرح است، اما در استان خراسان جنوبی بهدلیل شرایط خاص جغرافیایی اهمیت مضاعف دارد و ما در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آمادگی کامل داریم تا با ایجاد این زیرساختها، پیشتاز اجرای پروژههای هوش مصنوعی در کشور باشیم.
گنجیفر در پایان سخنان خود گفت: از توجه وزیر محترم سپاسگزارم و امیدوارم این دو خواسته مورد حمایت قرار گیرد تا بتوانیم ضمن رفع بخشی از مشکلات زیرساختی، از ظرفیت فناوریهای نوین برای ارتقای سطح خدمات سلامت در خراسان جنوبی بهره ببریم.
