۷۱ درصد روستاهای خراسان جنوبی به اینترنت پرسرعت متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: رسیدگی به مطالبات مردم در حوزه ارتباطات، بهویژه در مناطق کمتربرخوردار، همواره از اولویتهای اصلی این اداره کل بوده است.
وی با اشاره به تأکیدات حضرت آیتالله عابدی در زمینه رسیدگی بهموقع به مطالبات مردمی، افزود: خوشبختانه حوزه ارتباطات استان با پاسخگویی دقیق و مناسب، همواره در این زمینه پیشگام بوده است.
بهی با اشاره به شتاب توسعه ارتباطات در دولت چهاردهم، خاطرنشان کرد: در بخش توسعه ارتباطات روستایی، هم اکنون بیش از ۷۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان با سرعت مناسب به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی به برنامههای شهری اشاره کرد و گفت: توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها که از مطالبات جدی مردم استان است، در دست اجرا بوده و انشاءالله تا پایان سال ۱۴۰۵ در سراسر استان محقق خواهد شد.
