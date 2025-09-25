برپایی نخستین بیمارستان سیار بنیاد برکت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، نخستین جلسه برنامهریزی برای برپایی بیمارستان سیار بنیاد برکت در خراسان جنوبی، با حضور رییس دانشگاه و دبیر قرارگاه سلامت بنیاد برکت کشور برگزار شد.
محمود گنجیفرد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این جلسه، با استقبال از این اقدام، پراکندگی جمعیت استان را یکی از دغدغههای اصلی برای تأمین عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی عنوان کرد و افزود: برپایی این بیمارستان سیار میتواند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف نظام سلامت استان ایفا کند.
محمدیپویا، دبیر قرارگاه سلامت بنیاد برکت هم با تأکید بر هدف اصلی این طرح که «تسهیل دسترسی مردم مناطق کمبرخوردار به خدمات درمانی» است، گفت: ما تمام ظرفیتهای خود را برای راهاندازی این بیمارستان به کار خواهیم گرفت، اما قطعاً برای محققشدن این هدف، به همکاری دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی سلامت در استان نیاز داریم.
وی بر ارائه خدمات باکیفیت به مردم این مناطق نیز تأکید کرد.
نظر شما