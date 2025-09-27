درخشش اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در جایزه نوآوران جوان بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر، دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران در دهمین نشست دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس خوش درخشیدند.

طرح عبدالله امیرخانی به عنوان طرح نوآورانه کشور در حوزه هوش مصنوعی، انتخاب شد و این عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان مجری پروژه و نماینده جمهوری اسلامی ایران، به دهمین نشست دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس اعزام گردید.

پروژه امیرخانی که پس از چند دور داوری و نهایتاً بر اساس ارزیابی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، به عنوان یکی از سه طرح نوآورانه کشور در حوزه هوش مصنوعی، برای ارائه در این رویداد شناخته شد، خلاصه‌سازی چندوجهی ویدئو مبتنی بر هوش مصنوعی، نام دارد که در سال ۱۴۰۳، به صورت کار مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران، بنیاد ملی نخبگان و سازمان صدا و سیما به انجام رسید.

شایان ذکر است در بخش جایزه نوآوران جوان بریکس، علاوه بر دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شریف و یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه مهندسی پزشکی، دو نماینده دیگر کشور بودند.

همچنین در دهمین نشست دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس، محمدرضا محمدی (مدیر گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران) نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای منتخب تیم در بخش دانشمندان جوان، به ارائه طرح خود در خصوص کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی پرداخت.

گفتنی است دهمین نشست دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس، از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ (۱۵ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵) در برازیلیا، پایتخت برزیل، برگزار شد. در این رویداد سه‌روزه، هیئت‌های علمی کشورهای عضو بریکس شامل چین، برزیل، مصر، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، اتیوپی، عربستان و ایران با تمرکز بر سه محور اصلی دیپلماسی علمی، هوش مصنوعی و تغییر اقلیم، گرد هم آمدند.