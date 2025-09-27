به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین پژوهش منتشر شده توسط انتشارات الزویر، دانشگاه علم و صنعت ایران با ۶۸ محقق در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۴ قرار گرفته و به این ترتیب در صدر دانشگاههای صنعتی کشور قرار دارد.
در نسخه هشتم این پژوهش که بر اساس دادههای اسکوپوس انجام شده و آخرین نسخه آن در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است، ۲۳۶ هزار و ۳۱۳ پژوهشگر بینالمللی پراستناد در تمامی رشتهها و همچنین ۲ درصد برتر حوزههای علمی شناسایی و معرفی شدهاند. الزویر پایگاه دادهای ایجاد کرده است که اطلاعات استاندارد شده در زمینه استنادها، h-index، استناد به مقالات و شاخص ترکیبی (Composite Indicator) را ارائه میدهد. پژوهشگران در این پایگاه در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۴ رشته طبقهبندی شدهاند. شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبهبندی، انتشار حداقل ۵ مقاله بوده است.
نام ۱۳ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در فهرست اساتید یک درصد برتر پراستناد جهان
براساس آخرین بهروزرسانی پایگاه ESI، ۱۳ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در فهرست اساتید یک درصد برتر جهان در حوزههای مهندسی، شیمی، ریاضی و علوم کامپیوتر قرار دارند. این پایگاه، که یکی از محصولات موسسه کلریویت آنلیتیکس (Clarivate Analytics) است، هر دوماه یکبار پژوهشگران و موسسات یک درصد برتر جهان، کشورها و مجلات ۵۰ درصد برتر جهان را بر اساس شاخص استناد و در بازه زمانی ده ساله معرفی میکند.
به منظور تعیین دانشمندان یک درصد برتر، نویسندگان ابتدا پژوهشگران را براساس مجموع استنادهای دریافتی در بازه زمانی ده ساله در ۲۲ رشته علمی مرتب کرده و یک درصد اول آنها انتخاب میشوند. براساس آخرین بهروزرسانی این پایگاه در سپتامبر ۲۰۲۵، تعداد ۱۳ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در فهرست اساتید یک درصد برتر جهان در حوزههای مهندسی، شیمی، ریاضی و علوم کامپیوتر قرار دارند و دو نفر دیگر نیز در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر در دو حوزه موضوعی معرفی شدهاند.
اسامی اساتید یک درصد برتر دانشگاه علم و صنعت ایران به تفکیک حوزه موضوعی و دانشکده به شرح زیر است:
|
ردیف
|
نام و نام خانوادگی
|
حوزه موضوعی
|
دانشکده
|
۱
|
علی کاوه
|
مهندسی، علوم کامپیوتر
|
مهندسی عمران
|
۲
|
شهرام جدید
|
مهندسی
|
مهندسی برق
|
۳
|
محمدرضا محمدعلیها
|
مهندسی
|
مهندسی صنایع
|
۴
|
مجیدرضا آیتاللهی
|
مهندسی
|
مهندسی مکانیک
|
۵
|
مجید سیاوشی
|
مهندسی
|
مهندسی مکانیک
|
۶
|
میرسامان پیشوایی
|
مهندسی
|
مهندسی صنایع
|
۷
|
آیت قرهقانی
|
مهندسی
|
مهندسی مکانیک
|
۸
|
مهران رضایی
|
مهندسی، شیمی
|
مهندسی شیمی، نفت و گاز
|
۹
|
علی ملکی
|
شیمی
|
شیمی
|
۱۰
|
صادق رستمنیا
|
شیمی
|
شیمی
|
۱۱
|
تورج محمدی
|
شیمی
|
مهندسی شیمی، نفت و گاز
|
۱۲
|
ابوالفضل احمدی
|
مهندسی
|
فناوریهای نوین
|
۱۳
|
روحالله طالبی توتی
|
مهندسی
|
مهندسی مکانیک
این دستاورد نشاندهنده جایگاه برجسته دانشگاه علم و صنعت ایران در میان دانشگاههای صنعتی کشور و حضور مؤثر آن در میان برترین پژوهشگران جهان است.
