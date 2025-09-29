به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سال تحصیلی جدید، نشست صمیمانه گفت و شنود هیئت رئیسه دانشگاه با اعضای هیئت علمی، برگزار شد.

محمد مهرداد شکریه رئیس دانشگاه با ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهیختگان دانشگاه تاکید کرد: دانشگاه‌های کشور، سرمایه‌های متعددی اعم از ابنیه، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، تجهیزات و… دارند، اما ارزشمندترین سرمایه دانشگاه‌ها نیروی انسانی آنها اعم از کارکنان، کارمندان، دانشجویان و اساتید هستند.

شکریه گفت: ما اساتیدی داریم که در فرهیختگی، شخصیت، توان علمی و شاگردپروری، در سطح کشور نمونه هستند و اعتلای نظام را هدف خود قرار داده‌اند.

رئیس دانشگاه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت ایثارگری‌های رزمندگان اسلام، تأکید کرد: در هشت سال دفاع مقدس، این کشور بهترین‌های خود را فدا کرد تا این نظام و این کشور باقی بماند و این درسی برای نظام استکبار شد که بداند این کشور زیر بار سلطه نخواهد رفت.

شکریه گفت: دانشگاه علم و صنعت ایران در کشور به عنوان یکی از دانشگاه‌های تراز اول مطرح است. دانشگاه‌های برتر، برای ارتقای رتبه در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی تلاش فراوانی را معطوف داشته اند.

رئیس دانشگاه با تاکید بر درخواست رئیس جمهور از دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند با توجه به تخصص‌های فراوانی که دارند، اتاق فکر دولت در حل مشکلات کشور باشند. لذا اتاق فکر در دانشگاه شکل گرفته و در حال توسعه است. اساتید با مشارکت در کارگروه‌های اتاق فکر می‌توانند نقطه‌نظرات خود را در مسائل مختلف به اشتراک بگذارند و نقش اجتماعی خود را در یافتن راه حل‌های مختلف ایفا نمایند.

در ادامه، رئیس دانشگاه خواستار مشارکت اعضای هیئت علمی حاضر در جلسه برای طرح مشکلات و ارائه پیشنهادها و راهکارهای مختلف در راستای بهبود و ارتقای سطح دانشگاه شد و تعدادی از اعضای هیئت علمی، به بیان نقطه نظرات خود در مسائل گوناگون پرداختند. کاهش بروکراسی اداری، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی آیین‌نامه‌های مصوب به ذی‌نفعان، حرکت پروژه‌ای دانشگاه برای حل چالش‌های کشور، لزوم توجه به اهمیت آموزش، حمایت از فعالیت‌های بین‌المللی اساتید، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرایندهای آموزشی و لزوم بازآموزی آن مبتنی بر فناوری‌های نوین، برگزاری مداوم جلسات هم‌اندیشی اعضای هیئت علمی با هیئت رئیسه دانشگاه و تشکیل کارگروه برای پیگیری پاسخ‌ها و نتایج، توجه اساتید به روانشناسی دانشجویان و جوانان و عدالت آموزشی و رفع هرگونه تبعیض در دانشگاه و شفاف‌سازی روندهای جذب و ارتقاء اعضای هیئت علمی، از جمله موارد مطرح شده توسط اعضای هیئت علمی در این نشست بود.