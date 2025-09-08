عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات موفق به دریافت مدال دانشمند جوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، جایزه مصطفی(ص) در سال جاری میزبان شماری از دانشمندان کشورهای اسلامی و برگزیدگان اولین مدال دانشمند جوان بود و طی مراسمی ۳ برگزیده این مدال از ایران، ترکیه و مالزی جوایز خود را در محل فرهنگستان علوم دریافت کردند. برگزیدگان نخستین مدال دانشمند جوان یعنی پروفسور شو پائولک (show pau loke) از مالزی، سپیده میرزایی ورزقانی از ایران و بوسه جواتمره ییلدریم (buse cevatemre yildirim) از ترکیه، معرفی و تقدیر شدند.

سپیده میرزائی ورزقانی استاد واحد علوم و تحقیقات در حوزه علوم و فناوری زیستی پزشکی با اثر تنظیم عوامل مقاومت دارویی در درمان سرطان بر مبنای مسیرهای مولکولی به عنوان برگزیده نخستین مدال دانشمند جوان و جایزه مصطفی(ص) معرفی شد.

نخستین مدال دانشمند جوان به دانشمندان زیر ۴۰ سال اهدا و برگزیدگان این مدال، همچنین جایزه‌ای نقدی معادل ۱۰ هزار دلار دریافت کردند. این جایزه که از محل درآمد اهدای جوایز دو برگزیده پیشین جایزه مصطفی (ص) اهدا می‌شود در راستای تشویق دانشمندان جوان جهان اسلام و ارج نهادن به دستاوردهای تأثیرگذار آنها، به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی نسل جوان نخبه شکل گرفته است.

مدال دانشمند جوان هر ۲ سال یکبار و به عنوان بخشی از برنامه های هفته جایزه مصطفی(ص) اهدا خواهد شد.

براساس این گزارش، پژوهش‌های سپیده میرزایی، عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات، بر هدف‌گیری مسیرهای سیگنالینگ درون‌سلولی متمرکز است تا مقاومت سلول‌های سرطانی به داروهای درمانی کاهش یابد و مسیرهای جدیدی برای درمان‌های نوین سرطان فراهم شود.

در دهه‌های اخیر، بیماری سرطان به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین بیماری‌های انسان مطرح شده است و به‌ویژه مقاومت سلول‌های سرطانی به داروهای شیمی‌درمانی و هدفمند، یکی از بزرگ‌ترین موانع موفقیت درمان به شمار می‌رود. مقاومت دارویی در سرطان، فرآیندی مولکولی و سلولی است که طی آن سلول‌های سرطانی با فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ درون‌سلولی، توانایی خود را برای پاسخ به داروهای درمانی از دست می‌دهند و در نتیجه اثر بخشی درمان‌ها کاهش می‌یابد.

در این میان، پژوهش‌های نوین در حوزه زیست‌شناسی سرطان، به‌ویژه با تمرکز بر شناسایی مسیرهای مولکولی دخیل در مقاومت دارویی، اهمیت حیاتی پیدا کرده‌اند. روش‌های ژن‌درمانی و بررسی مسیرهای سیگنال‌دهی درون‌سلولی می‌تواند با هدف‌گیری دقیق این مسیرها، حساسیت سلول‌های سرطانی به داروها را افزایش دهد و راهکارهای درمانی جدیدی ارائه کند.

سپیده میرزایی، عضو هیئت علمی گروه بیولوژی دانشکده علوم و فناوری همگرای واحد علوم و تحقیقات، در طول فعالیت علمی خود تلاش کرده است با تلفیق دانش مولکولی و تکنیک‌های پیشرفته آزمایشگاهی، به درک دقیق‌تری از علل ایجاد مقاومت دارویی دست یابد و روش‌های مؤثری برای مقابله با آن ارائه کند. تحقیقات او، علاوه بر جنبه علمی و آزمایشگاهی، با هدف انتقال یافته‌ها به فازهای پیش‌بالینی و بالینی و توسعه راهکارهای نوین درمانی می‌تواند تأثیر مهمی در بهبود نتایج درمان بیماران مبتلا به سرطان داشته باشد.

میرزایی در این رابطه گفت: تحقیقات ما به‌طور اختصاصی بر بررسی عوامل ایجاد مقاومت‌های دارویی در سرطان متمرکز است و تلاش می‌کنیم با مطالعه مسیرهای مولکولی، مشخص کنیم چه عواملی باعث بروز این مقاومت‌ها می‌شود.

میرزایی با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی در درمان سرطان ادامه داد: مقاومت‌های دارویی از مهمترین موانع درمانی در بیماران مبتلا به سرطان هستند که تحت تأثیر عوامل داخل‌سلولی ایجاد می‌شوند. حوزه تحقیقات ما بر شناسایی مسیرهای سیگنالینگ مولکولی و تنظیم آنها متمرکز است تا بتوان راهکارها و داروهای مؤثری برای غلبه بر مقاومت‌های درمانی در بیماران مبتلا به سرطان ارائه کرد.

وی با اشاره به تحقیقات خود در زمینه سرطان گفت: در این پژوهش تمرکز بر شناسایی و تنظیم مسیرهای سیگنالینگ درون‌سلولی است که سبب ایجاد مقاومت‌های درمانی در بیماران مبتلا به سرطان می‌شوند. متوقف کردن این مسیرها می‌تواند حساسیت سلول‌های سرطانی نسبت به داروهای ضدسرطان را افزایش دهد.

به گفته میرزایی، این روش بر پایه ژن طراحی شده و با هدف شناسایی مسیرهای مولکولی دخیل در بروز مقاومت دارویی، می‌تواند راهکارهای موثری برای درمان انواع سرطان‌ها ارائه کند.

وی گفت: مقاومت‌های درمانی مانند مقاوم شدن بدن نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها است؛ همان‌طور که مصرف آنتی‌بیوتیک گاهی باعث می‌شود میکروب در برابر آن دارو مقاوم شود، در برخی بیماران نیز سلول‌های سرطانی نسبت به درمان‌ها پاسخ نمی‌دهند. ما در پژوهش‌های خود علت این مقاوم شدن را شناسایی می‌کنیم و با هدف‌گیری مسیرهای سیگنال‌دهی درون‌سلولی تلاش می‌کنیم حساسیت سلول‌های سرطانی را نسبت به درمان افزایش دهیم.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از تحقیقات ما در مرحله آزمایشگاهی قرار دارد که در حال انتقال آن به فازهای پیش‌بالینی و بالینی هستیم. ژن‌درمانی می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای درمان سرطان باز کند و در درمان‌های نوین این بیماری روشی بسیار مؤثر و تأثیرگذار است. این شیوه درمانی یک روش جهانی است و آزمایشگاه‌های بسیاری در کشورهای مختلف در این حوزه فعالیت می‌کنند.

میرزائی اضافه کرد: از جمله چالش‌های پیش‌روی این تحقیقات می‌توان به موانع علمی و همچنین محدودیت در دسترسی به منابع و امکانات آزمایشگاهی اشاره کرد. با این حال، بنده توانسته‌ام از طریق همکاری‌های بین‌المللی، به‌ویژه با کشورهای اروپایی و آمریکا، بخشی از این چالش‌ها را برطرف کنم و همکاری‌های علمی با حدود ۱۲ تا ۱۳ پژوهشگر بین‌المللی در این زمینه داشته باشم.