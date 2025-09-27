به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، نخست وزیر یونان در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ غزه هم پیمانان باقی مانده خود را از دست میدهد.
وی اضافه کرد که این رژیم نمیتواند کشتار هزاران کودک فلسطینی را توجیه کند.
نخست وزیر یونان در عین حال تاکید کرد که همکاریهای راهبردی این کشور با رژیم صهیونیستی پابرجا است اما این مسأله باعث نمیشود به وضوح در خصوص این تحولات صحبت نکرد.
وی بیان کرد که تداوم این روند در نهایت به ضرر رژیم صهیونیستی بوده و باعث تضعیف بیش از پیش حمایتهای بین المللی از این رژیم میشود.
نخست وزیر یونان گفت: خطاب به اسرائیلیها می گویم که اگر به این روند و نابودی امکان اجرای راه کار ۲ دولتی ادامه دهند تمام هم پیمانان باقی مانده خود را از دست خواهند داد.
