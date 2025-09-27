«نور»؛ دختر بچه‌ فلسطینی که پس از بمباران، ۳ عضو بدنش را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نور فرج، دختر بچه‌ای اهل نوار غزه، پس از بمباران چادری که خانواده‌اش در غرب غزه در آن پناه گرفته بودند، سه عضو بدن خود را از دست داد.

همچنین پزشکان هشدار داده‌اند که احتمال از دست رفتن یکی از اندام‌های برادر او نیز وجود دارد. نور پیش از این عاشق بازی‌های کودکانه بود و زندگی‌اش مانند هر کودک دیگری سرشار از رویاهای ساده بود. اما اکنون تنها آرزوی او این است که بتواند با استفاده از اعضای مصنوعی بخشی از زندگی عادی خود را باز یابد.

داستان تلخ نور، بازتابی از رنج‌های بی‌پایان کودکان غزه است؛ کودکانی که زیر سایه بمباران و محاصره، بازی‌ها و آرزوهایشان به زخمی ماندگار بدل می‌شود.