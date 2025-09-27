  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

صهیونیست‌ها منزل شهید «مثنی عمرو» را منفجر کردند

نیروهای ارتش اشغالگر بامداد امروز شنبه منزل شهید «مثنی عمرو» در شهرک قبّیبه، واقع در شمال‌غرب قدس اشغالی را منفجر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نیروهای ارتش اشغالگر بامداد امروز شنبه منزل شهید «مثنی عمرو» در شهرک قبّیبه، واقع در شمال‌غرب قدس اشغالی را منفجر کردند.

به گفته منابع محلی، نیروهای صهیونیستی همراه با یک دستگاه بولدوزر از نیمه‌های شب وارد قبّیبه شدند و پس از محاصره کامل منطقه، در اطراف خانه خانواده شهید عمرو مستقر شدند. این منزل روز دوشنبه گذشته با حکم رسمی ارتش برای تخریب نشانه‌گذاری شده بود.

شاهدان عینی گزارش دادند که اشغالگران پیش از انفجار، چندین خیابان منتهی به محل را بستند و ساکنان چند ساختمان اطراف را با زور از خانه‌هایشان خارج کردند.

لازم به ذکر است که شهیدان «مثنی عمرو» و «محمد طه» در تاریخ ۹ سپتامبر در پی اجرای یک عملیات مسلحانه در قدس اشغالی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیدند. در این عملیات، شش شهرک‌نشین صهیونیست کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

