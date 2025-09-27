سخنگوی نجباء: مقاومت عراق خواب را از چشم رژیم صهیونیستی ربوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جنبش نجباء عراق، حسین الموسوی، سخنگوی رسانهای نجباء در واکنش به تهدیدهای نتانیاهو گفت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی فرار از واقعیت شکست و انزواست. نجباء گزینههای متعددی در اختیار دارد و هشدار میدهد که رژیم صهیونیستی پیش از این نیز قدرت مقاومت را در مواضع حساس تجربه کرده است.
وی افزود: نتانیاهو از یکسو ادعا میکند سلاح مقاومت در عراق را نابود کردهایم و از سوی دیگر مقاومت عراق را از عواقب حمله به این رژیم میترساند! اگر در عراق موفق بودی، چرا از حملات به رژیم خود هراس داری؟! بهنظر میرسد سلاح مقاومت عراق خواب را از چشمان اسرائیل ربوده است.
