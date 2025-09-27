کسب تندیس ملی توسط شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات برترین شرکت‌های ایران، شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران به عنوان یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های زیرساختی کشور، با عملکردی برجسته در حوزه نوآوری، رعایت استانداردهای فنی، کیفیت ارائه خدمات و اثرگذاری ملی موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس اجلاس شد.

این اجلاس هر ساله با هدف شناسایی و معرفی سازمان‌های برتر کشور بر اساس شاخص‌های نوآوری، کیفیت خدمات و میزان اثرگذاری برگزار می‌شود و شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران با بیش از ۳۵ سال سابقه اجرای پروژه‌های ملی و دارا بودن رتبه یک در تمامی رشته‌های پیمانکاری، توانست جایگاهی ویژه در میان برگزیدگان کسب کند.

دکتر محمد حسن فلاحی، مدیرعامل شرکت شمس عمران در سخنرانی خود با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «تکیه به توان داخلی و متوقف نکردن مسئله داخلی به یک موضوع خارجی» گفت: کیفیت برای ما یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه تعهدی ابدی به مردم است و در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب هم توانسته‌ایم با استفاده از ظرفیت جوانان مستعد و بهره‌گیری از فناوری‌های روز مانند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، ماشین‌آلات هوشمند حفاری (TBM) و سیستم‌های نوین مدیریت پروژه، زمان تحویل پروژه‌ها را تا ۱۵ درصد کاهش و بهره‌وری را تا ۲۰ درصد افزایش دهیم. این یعنی مردم عزیزمان زودتر از ثمرات پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند و سرمایه ملی سریع‌تر به جریان می‌افتد.

وی افزود: تجربه سال‌ها اجرای پروژه‌های کلان، ما را به این باور رسانده که ظرفیت مهندسی کشور باید فراتر از مرزها برود. امروز ما توان ارائه صدورخدمات فنی - مهندسی به کشورهای همسایه و منطقه را داریم و این همان ترجمان عَمَلی «انتخاب ملی» است؛ یعنی تبدیل توان داخلی به برند جهانی.

فلاحی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه سرمایه انسانی گفت: ما سالانه بیش از ۵۰ دوره ارتقای آموزشی برگزار می‌کنیم و افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده‌مان وابسته به امید و ایمان است. ما یقین داریم موفقیت در ساختن ایران فردا، حاصل هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان است. آینده‌ای روشن در انتظار ماست؛ آینده‌ای که در آن عزت و اعتماد به نفس ملی شکوفا می‌شود.

این موفقیت برگ زرین دیگری از کارنامه افتخارآفرین شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران است که با اتکا به استانداردهای جهانی، نوآوری مستمر و باور به توان ایرانی، مسیر توسعه پایدار را در ساخت زیرساخت‌های کشور هموار می‌کند.

تقدیر از ۷۶ شرکت برتر در دهمین اجلاس طرح انتخاب ملی

گفتنی است دبیرخانه توسعه صنایع ملی از ۷۶ شرکت برتر در دهمین اجلاس طرح انتخاب ملی تقدیر کرد. در همین راستا دبیرخانه توسعه صنایع ملی با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، دهمین اجلاس توسعه استراتژی‌های خدمات، تولیدات و صادرات برترین شرکت‌های ایران را همزمان با اجلاس توسعه صادرات ایران برگزار کرد. این رویداد با حضور مقامات ارشد، فعالان بخش خصوصی و مدیران برجسته صنایع کشور همراه بود.

معرفی برترین شرکت‌های ایرانی

در جریان این اجلاس، از ۷۶ شرکت تولیدی و خدماتی به عنوان برترین و معتبرترین شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های مختلف نوآوری و صادرات تقدیر به عمل آمد.

مسعود معظمی، رئیس ستاد برگزاری اجلاس، در سخنانی بر اهمیت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی موفق در مسیر توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در عرصه‌های بین‌المللی تاکید کرد.

رونمایی از سند همکاری جدید

یکی از بخش‌های مهم این اجلاس، رونمایی از «سند همکاری شورای تأمین کالا و خدمات دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران» به عنوان یک خدمت ملی بود که با حضور مسئولان، مقامات و صاحبان بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی و ساختمانی کشور انجام شد.

معرفی «کارت زرین ملل» برای خدمات ویژه

از دیگر دستاوردهای این رویداد، رونمایی از «کارت زرین ملل» بود که با حضور مسئولان، مقامات و نمایندگان بخش خصوصی معرفی شد. این کارت برای نخستین بار با هدف ارائه خدمات متمایز و تخفیفات ویژه در حوزه‌های رفاهی، اقامتی، تفریحی، ورزشی و خریدهای خاص در داخل و خارج از کشور طراحی شده است.

سه سطح ارائه خدمات کارت زرین ملل

کارت زرین ملل در سه سطح خدماتی کارت متخصصین زرین ملل، کارت مهندسین زرین ملل، رفاه کارت سازمانی زرین ملل که به صورت اختصاصی و با نام سازمان برای رفاه پرسنل نهادها و شرکت‌ها صادر خواهد شد ارائه می‌شود.

