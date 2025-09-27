به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در وبینار معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با بیان این که باید آمادگی‌های دفاع ملی ۱۲ روزه را همچنان حفظ کنیم، اظهار کرد: همه ما باید آمادگی ارائه بهترین خدمات را به مردم و کشور داشته باشیم.

وی با تأکید بر حفظ ذخایر منابع در مواقع بحران افزود: در بحران‌ها امکان و اجازه ولخرجی نداریم و باید بهترین استفاده را از لوازم و امکاناتی که در اختیار داریم انجام دهیم.

وزیر بهداشت با بیان این که تأمین بانک خون در بحران‌ها و استفاده حداکثری از امکانات لازم است، خاطرنشان کرد: بالا بردن قدرت انعطاف درمانی در بحران‌ها ضروری است.

ظفرقندی با اشاره به لو رفتن عملیات کربلای چهار در جنگ تحمیلی و به تبع آن افزایش حجم مجروحان، گفت: در چنین بحران‌هایی نقش تریاژ بسیار حیاتی و فرماندهی و سازماندهی اورژانس اهمیت بالایی دارد.

وزیر بهداشت با بیان این که همان‌طور که ما امروز به خاطرات دفاع مقدس نگاه می‌کنیم، آیندگان هم به عملکرد ما نظر خواهند کرد، اظهار کرد: در این جنگ ۱۲ روزه همه تیم ملی سلامت نقش‌آفرینی کردند، زحمات کشیدند و فداکاری‌هایی انجام دادند که مورد توجه قرار گرفت. لذا لازم است این آمادگی‌ها حفظ شود و باید آن‌ها را تمرین کنیم، زیرا وظیفه بخش درمان در قبال مردم خطیر است.

وی افزود: سال ۸۹ در سالگرد سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر، از مرحوم هاشمی رفسنجانی خواستیم در جلسه تیم‌های اضطراری جنگ حضور یابد. ایشان با استقبال از این موضوع اعلام کرد: من یک بدهکاری به حوزه سلامت دارم، زیرا در جنگ ۸ ساله ما هیچ دغدغه‌ای از حوزه سلامت نداشتیم.

ظفرقندی یادآور شد: ما باید بر اساس تجربه گذشته و آنچه پیش‌بینی می‌شود، نقشه کاری خود را مرور کنیم و هر معاون درمان دانشگاهی باید نقشه درمان استان خود را با سناریوهای پیش‌بینی شده آماده و در دست داشته باشد.

وزیر بهداشت آموزش خودمراقبتی در بحران‌های نظامی را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد

وزیر بهداشت افزود: در جنگ ۱۲ روزه نسبت به دوران دفاع مقدس تجربه‌های جدیدی داشتیم؛ به عنوان مثال در یک بازه زمانی کوتاه ۳-۴ میلیون جمعیت به استان‌های گیلان، مازندران، قزوین یا اردبیل جابجا می‌شدند؛ لذا حفظ آمادگی‌ها در حوزه بحران‌ها و جابجایی‌ها در داخل استان‌ها و استان‌های معین و همسایه همواره لازم است.

وی با بیان این که آماده بودن در بخش‌های دارو، شیرخشک، دیالیز، تریاژ، اشغال تخت‌ها، جابجایی نیروها و امثالهم مهم‌تر است، گفت: باید همواره چنین سناریوهایی را مرور کنید و از لحاظ پروتکلی و عملیاتی آماده باشید.

ظفرقندی با توضیح این که تریاژ یعنی بهترین استفاده از امکانات و شرایط موجود، گفت: این کار دو شرط دارد؛ یکی استفاده بهینه از نیروها و دیگری بهره‌برداری بهینه از منابع. البته قدم اول حفظ خونسردی و تقسیم مسئولیت‌هاست که باید به درستی انجام شود. در مواقع بحران، کارها را بر مبنای علمی نه احساسی باید انجام داد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نقشه‌های درمانی بیمارستان‌ها در تمام استان‌ها باید احصا شوند. بیمارستان‌های مراکز استان‌ها باید این کارها را سازماندهی کنند. حتی وقتی بار بخش‌های ما سبک می‌شود و بیماران بستری کم می‌شوند، می‌توانیم از بخش‌ها برای اسکان پرستاران و پرسنل استفاده کنیم که در زمان جنگ ۱۲ روزه این کار را کردیم.

وی با تأکید بر این که باید مدل‌های جدیدی راه‌اندازی و سازماندهی شود، گفت: این اسکان پرسنل و پرستاران در بخش‌ها آرامش کادر درمان شما را افزایش می‌دهد.

ظفرقندی با اشاره به این که آمادگی دارو و لجستیک متناسب با تروما و بحران هم مسئله مهمی است، بیان کرد: باید همواره برای هر بیمارستان یک بیمارستان معین و برای هر استان یک استان معین با امکانات لازم را در کنار خود داشته باشید.

وزیر بهداشت ادامه داد: مراکزی هم داریم که تعداد آن‌ها زیاد نیست، مانند بخش‌های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو که باید برای این بخش‌ها هم تمرین‌های لازم جهت دارو و لجستیک‌شان انجام دهید و ذخایر آنها را بهینه مصرف کنید.

ظفرقندی خاطر نشان کرد: در خصوص منابع آب و ژنراتورهای برق هم که در زمان کمبود برق، هزار میلیارد تومان برای تأمین آن‌ها به بیمارستان‌ها اختصاص یافت؛ صرفه‌جویی‌های لازم باید انجام شود.