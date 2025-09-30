نقش تغذیه صحیح در کنترل تشنج کوکان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، در جمعه چهارم مهرماه ۱۴۰۴، دکتر پروانه کریمزاده، در نخستین کنگره بینالمللی تغذیه بالینی در طب کودکان با همکاری سازمان بیمه سلامت ایران که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از کودکان مبتلا به تشنجهای مقاوم، با داروهای مختلف تحت درمان قرار میگیرند، اما در برخی موارد، بیماری همچنان کنترل نمیشود و مطالعات نشان دادهاند که رژیمهای خاص غذایی، بهویژه رژیم کتوژنیک، میتوانند دفعات و شدت تشنجها را کاهش داده و کیفیت زندگی این کودکان را بهبود ببخشند.
وی افزود: رژیم کتوژنیک بر پایه مصرف بالای چربی و محدودیت شدید کربوهیدرات است و با تغییر سوختوساز مغزی، شرایطی ایجاد میکند که احتمال بروز تشنجها کاهش یابد و با این حال، اجرای خودسرانه این رژیم میتواند عوارض جدی مانند اختلال رشد، مشکلات گوارشی و آسیبهای متابولیک به دنبال داشته باشد.
این فوق تخصص بیماریهای اعصاب کودکان تأکید کرد: والدین نقش حیاتی در موفقیت درمان دارند و پایبندی دقیق به برنامه غذایی، پایش وضعیت کودک و همکاری مستمر با تیم تخصصی تغذیه و پزشکی، الزامی است و هر بیتوجهی کوچک میتواند روند درمان را مختل کند.
کریمزاده در پایان یادآور شد: تشنجهای مقاوم تنها با دارو کنترل نمیشوند؛ تغذیه صحیح میتواند همراهی حیاتی برای کاهش دفعات تشنج، تقویت سلامت مغز و بهبود کیفیت زندگی کودک باشد و این یک هشدار جدی برای خانوادههاست که اهمیت تغذیه را بهعنوان بخشی از درمان جدی بگیرند.
