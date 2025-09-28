  1. سلامت
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

ظفرقندی: مردم پیروز جنگ ۱۲ روزه بودند

ظفرقندی: مردم پیروز جنگ ۱۲ روزه بودند

وزیر بهداشت، مردم را پیروز واقعی جنگ ۱۲ روزه دانست و خواستار توجه به نیازهای آنها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز یکشنبه در همایش «در امتداد ایثار» که به مناسبت ارج نهادن به رشادت های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس و تجلیل از قهرمانان مقاومت ملی کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه، در تالار امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص روزهای جنگ ۱۲ روزه و رشات و ایثار کادر سلامت، گفت: تعیین تکلیف مجروحین و بیماران در جنگ ۱۲ روزه در کمتر از دو تا سه ساعت، در نوع خود قابل توجه است.

وی با عنوان این مطلب که مردم در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه پیروزی را رقم زدند، افزود: نباید با مردم نامهربانی کنیم. اساس دین ما، حرکت به سوی مردم است.

ظفرقندی ادامه داد: باید به مردم احترام گذاشت تا بتوان از شرایط خاصی که کشور درگیر آن است، عبور کرد.

وی گفت: نیازهای مردم را برآورده سازیم و این مردم بوده اند که روزهای سخت را پشت سر گذاشته اند و پیروزی ها را رقم زده اند.

حبیب احسنی پور

