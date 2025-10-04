حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای امام جمعه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی آیت‌ الله لطف‌ الله دژکام را به مدت چهار سال به عنوان «متخصص فقه پزشکی و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت» منصوب کرد.

در متن حکم محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت خطاب به نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز آمده است:

کمیته ملی اخلاق بالینی مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت محسوب می‌شود و وظایفی همچون ایجاد هماهنگی، نظارت بر کمیته‌های اخلاق در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط و همچنین مشاوره و حمایت از کمیته‌های اخلاق بالینی را برعهده دارد.

وزیر بهداشت در این حکم با اشاره به تجارب علمی و سوابق ارزشمند آیت‌الله دژکام در حوزه فقه پزشکی، ابراز امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند متعال، شاهد ارتقای استانداردهای اخلاقی در عرصه‌های بالینی کشور باشیم.