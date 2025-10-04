  1. استانها
  2. فارس
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای امام جمعه شیراز

حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای امام جمعه شیراز

شیراز- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز را به مدت چهار سال به عنوان «متخصص فقه پزشکی و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی آیت‌ الله لطف‌ الله دژکام را به مدت چهار سال به عنوان «متخصص فقه پزشکی و عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت» منصوب کرد.

در متن حکم محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت خطاب به نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز آمده است:

کمیته ملی اخلاق بالینی مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت محسوب می‌شود و وظایفی همچون ایجاد هماهنگی، نظارت بر کمیته‌های اخلاق در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط و همچنین مشاوره و حمایت از کمیته‌های اخلاق بالینی را برعهده دارد.

وزیر بهداشت در این حکم با اشاره به تجارب علمی و سوابق ارزشمند آیت‌الله دژکام در حوزه فقه پزشکی، ابراز امیدواری کرده است که با اتکال به خداوند متعال، شاهد ارتقای استانداردهای اخلاقی در عرصه‌های بالینی کشور باشیم.

کد خبر 6610690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها