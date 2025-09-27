برگزاری دهمین جلسه فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست از فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ روز سهشنبه ۸ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این برنامه، فیلمهای کوتاه «اذان صبح به افق یزد» ساخته زهره صباغیان، «تفنگ چخوف» ساخته سیدعباس حسینی، «سکوت جهان» ساخته امیرحسین مهماندوست، «فرزند آدم» ساخته سبا ابراهیمپور از ایران و فیلم کوتاه «سوزی در باغچه» ساخته لوسیهسانکووا از کشور چک روی پرده میرود.
نشست نقد و بررسی این آثار با حضور شبنم میرزینالعابدین منتقد سینما برگزار میشود.
هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای تهیه بلیت میتوانند با مراجعه و عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.
نظر شما