به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، جلسه نهم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ سه‌شنبه اول مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این برنامه، فیلم‌های کوتاه «آلفا» ساخته مسعود محمدی‌تاکامی، «کمپانی» ساخته ایلناز خیرخواه، «نابومی» ساخته سعید قندهاری، «یادگاری» ساخته سونیا فردی‌پور از ایران و فیلم کوتاه «خدایان» ساخته مارکو کینگ از کشور آفریقای جنوبی روی پرده می‌رود.

نشست نقد و بررسی این آثار با حضور رضا صدیق منتقد سینما برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.