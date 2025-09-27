حزب موتلفه شهادت نصرالله را آغاز فضای نوین جهاد و بیداری خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهادت اسطوره مقاومت، سید حسن نصرالله، هیئتی از حزب موتلفه اسلامی ایران با «علی شیخ دعموش» معاون دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد؛ در این ملاقات که با فضایی صمیمانه همراه بود، هیئت موتلفه اسلامی با قرائت پیامی، شهادت سید حسن نصرالله و همچنین سید هاشم صفی‌الدین را به حزب الله و ملت مقاوم لبنان تسلیت گفت.

در این پیام با تجلیل از مجاهدت‌ها و نقش بی‌بدیل سید حسن نصرالله در تقویت جبهه مقاومت، تأکید شد؛ متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلا

امروز در حالی یک سال از غروب غم انگیز شهادت سید جلیل القدر مقاومت سپری می‌شود که در محضر الهی و در پیشگاه شهدای کربلا و قدس شریف، یاد و خاطره آن اسطوره مقاومت، آن لبخند آسمانی، آن صدای رسای عدالت، شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، دبیرکل فقید حزب الله لبنان را گرامی می‌داریم.

یک سال از آن حادثه خونین و جنایت ددمنشانه می‌گذرد. حادثه‌ای که رژیم غاصب صهیونی، این ستون استوار جبهه مقاومت را در ضاحیه جنوبی بیروت و در شرایطی هولناک به فیض شهادت رساند.

شهادت سید حسن نصرالله، نه پایان یک عصر که آغاز یک فضای نوین از جهاد و مبارزه و بیداری بود.

و که از تربیت یافتگان مکتب حضرت روح‌الله (ره) بود؛ عمری را در سنگر مبارزه سپری کرد و لحظه‌ای از آرزوی شهادت غافل نبود و فاصله نگرفت.

و امروز، شیخ قاسم نعیم «جانشین خلف او «و یارانش این پرچم را عزّتمندانه، برافراشته نگه داشته‌اند و حزب الله قهرمان قوی‌تر از همیشه در برابر اشغالگران ایستاده است.

ما به عنوان حزب مؤتلفه اسلامی و یک تشکّل انقلابی مدافع «محور مقاومت» ضمن بزرگداشت یاد و خاطره آن مجاهد راستین، در این سالگرد مقدس، با ملت‌های مسلمان و مظلوم لبنان و فلسطین عهد می‌بندیم، در تداوم مسیر این جهاد نورانی تا نابودی کامل رژیم غاصب صهیونیستی و آزادی قدس شریف، از هیچ تلاشی مضایقه نخواهیم کرد و بر این باوریم که جهان جز با نابودی اسرائیل و حامیانش روی صلح و آرامش را نخواهد دید. ان شاءالله

السلام علیکم و رحمة الله

محمدعلی امانی

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی