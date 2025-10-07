  1. سیاست
دبیرکل حزب مؤتلفه در هشتادمین سالگرد حزب کارگران کره شمالی شرکت می‌کند

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در مراسم هشتادمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کره شمالی شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از حزب موتلفه اسلامی به ریاست محمدعلی امانی، دبیرکل این حزب، برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره، عازم پیونگ‌یانگ پایتخت کره شد.

در این مراسم محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به همراه حسین انواری، نایب رئیس شورای مرکزی و محمدمهدی تیم‌های تهرانی معاون امور بین‌الملل حزب در این مراسم بین‌المللی که به دعوت رسمی از سوی حزب کارگران کره بود، حضور خواهند یافت.

بر اساس این گزارش، حزب کارگران کره که در ۱۰ اکتبر ۱۹۴۵ تأسیس شده است، به عنوان حزب حاکم در کره شمالی، امسال هشتادمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد.

در این سفر که در چارچوب توسعه و تحکیم روابط دیرینه و برادرانه بین احزاب انقلابی و مستقل صورت می‌گیرد، هیئت حزب موتلفه اسلامی علاوه بر حضور در مراسم اصلی، دیدارها و گفت‌وگوهای دوجانبه با مقامات بلندپایه حزب کارگران کره را نیز در برنامه خود دارد.

انتظار می‌رود این سفر، فرصتی برای تعمیق روابط سیاسی و تبادل نظر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه طرفین بوده و بر عزم مشترک برای تقویت جبهه مستقلین در مقابل هژمونی آمریکا و سه کشور شر اروپایی تاکید نماید.

