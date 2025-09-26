امانی: مذاکره دوباره با آمریکا چیزی جز عقبگرد و خطای محض نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه در یادداشتی که برای رسانه‌ها ارسال کرده، نوشت: رهبر معظم و حکیم انقلاب اسلامی اخیراً به نکات ارزنده‌ای در خصوص رویکرد دشمنان در مذاکرات هسته‌ای با ایران اشاره و تاکید فرمودند: «مذاکرات با آمریکا نه تنها سودی ندارد بلکه در شرایط فعلی ضررهایی هم برای کشور دارد. طرف آمریکایی پایش را در یک کفش کرده و می‌گوید ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد، این یعنی دستاوردهای بزرگ کشور را دود کنیم و از بین ببریم؛ ملت غیرتمند ایران در دهان گویندۀ این حرف می‌زند.» این جملات قاطعانه و صریح، خط بطلانی بر انگاره‌ها و گمانه زنی‌های نادرست و کودکانه در خصوص «لزوم مدارا با دشمن» کشید. باید توجه داشت که از تک تک کلمات و جملات رهبر معظم انقلاب می‌توان به یک استراتژی و گزاره غالب را در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رسید و آن «اصل نفی سبیل» است.

در شرایطی که دشمنان در میان مذاکرات قبلی دست به بمباران ایران زده و اماکن هسته‌ای کشورمان را هدف خود قرار داده‌اند، اساساً سخن گفتن از مذاکره دوباره با آنها چیزی جز عقبگرد و خطای محض نیست. نکته مهم‌تر اینکه دشمنان وقیحانه از «غنی سازی صفر درصدی» و «تحدید توان موشکی ایران» سخن می‌گویند. این خطوط قرمز پای هیچ میز مذاکره‌ای قابل عدول و حتی بحث نیست. ایران اسلامی به صورت کامل حد و مرز گفتار و رفتار دشمن را (اگر واقعاً قصد توافق داشته باشد) مشخص نموده و هرگز از این چارچوب عبور نخواهد کرد.

صورت مسئله این است که اکنون اوضاع با سال ۲۰۱۵ (زمان انعقاد برجام) متفاوت است زیرا طرف عهدشکن غربی دوبار دچار خبط راهبردی و محاسباتی شده است: آمریکا یک بار رسماً از توافق هسته‌ای خارج شده و تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. یک بار نیز مقامات کاخ سفید در حین مذاکرات غیرمستقیم مسقط به رژیم منحوس و مفلوک صهیونیستی در خصوص حمله به خاک مقدس و پاک کشورمان چراغ سبز نشان دادند. کار به اینجا نیز ختم نشد! طرف آمریکایی با بمباران نطنز و فردو خطای جبران ناپذیر و راهبردی خود را تکمیل کرد. در چنین شرایطی بهتر است ترامپ و مقامات کاخ سفید حد راهبرد، رفتار و گفتار خود را در قبال کشور عزیزمان حفظ کنند زیرا در غیر این صورت خسارات و هزینه‌هایی متوجه واشنگتن می‌شود که حتی محاسبه آنها از عهده رئیس جمهور متوهم این کشور خارج خواهد بود.

استیصال و سردرگمی مقامات آمریکایی و در رأس آنها دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در مواجهه با قدرت، منطق و جایگاه والای نظام و ملت ایران بیش از هر زمان دیگری ملموس است. دونالد ترامپ از بدو حضور خود در رأس معادلات سیاسی واشنگتن، استفاده از اهرم‌های نخ نمایی مانند «باز تعریف استراتژی فشار حداکثری» و «اقدام نظامی علیه ایران» را در دستورکار قرار داد تا به قول خود، شمشیر را برای جمهوری اسلامی ایران از رو ببندد! با این حال مواضع صریح و قاطعانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در نفی مذاکره با آمریکا، نقشه راه وقیحانه دشمن قسم خورده ملت ایران را هدف قرار داد و آن را منهدم ساخت. تناقض گویی‌های ترامپ و استناد همزمان وی به کلید واژگانی مانند مذاکره مستقیم، مذاکره غیرمستقیم، حمله نظامی و… برگرفته از آشفتگی ذهنی و راهبردی حاکم بر کاخ سفید و دستگاه سیاست خارجی آمریکاست.

این آشفتگی ذهنی تا زمانی که بر کاخ سفید حاکم است، اساساً واشنگتن روی میز مذاکره با نخواهد دید. اعتراف به خطاهای گذشته و جبران آنها، به رسمیت شناختن حقوق ذاتی و حقه هسته‌ای ایران از جمله حق غنی سازی اورانیوم در داخل خاک کشورمان و انهدام خودخواسته استراتژی «مهار حداکثری ایران» از جمله پیش شرط‌هایی هستند که اگر طرف مقابل به آنها پایبند باشد (که بسیار بعید خواهد بود) ایران می‌تواند گزینه‌های بعدی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس منافع ملی خود تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

محمدعلی امانی

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی