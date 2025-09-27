هیئتی از حزب موتلفه اسلامی برای مراسم سیدحسن نصرالله راهی بیروت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اولین سالگرد شهادت دو چهره برجسته جبهه مقاومت، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، هیئتی بلندپایه از حزب موتلفه اسلامی در مراسم یادبودی که با حضور گسترده مسئولان، فرماندهان و مردم انقلابی در برگزار میشود، حاضر شد.
در این مراسم، محمدکاظم انبارلویی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره این دو سردار شهید، اظهار کرد: سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، نمادهای استوار مقاومت و ایمان بودند که عمر خود را در راه مقابله با استکبار جهانی و دفاع از آرمانهای امت اسلامی صرف کردند. راه آنان الهامبخش تمامی آزادگان جهان است و ملتهای مسلمان هرگز پیروزیهای بزرگ خود در برابر دشمنان را فراموش نخواهند کرد.
وی افزود: حزب موتلفه اسلامی همچون گذشته، پشتیبانی کامل خود از جبهه مقاومت را ادامه داده و وحدت و انسجام در این مسیر را کلید پیروزی نهایی میداند.
گفتنی است: این مراسم با سخنرانیهایی در تجلیل از مقام شامخ این شهدا، پخش کلیپهایی از خاطرات ماندگار آنان و قرائت دعا به پایان رسید.
همچنین هیئتی بلندپایه از حزب موتلفه اسلامی برای شرکت در مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین راهی بیروت شد.
بنا بر این گزارش؛ حضور پررنگ هیئتهای مختلف سیاسی، نظامی و فرهنگی از ایران و کشورهای منطقه، نشاندهنده عظمت و تأثیرگذاری این دو شخصیت در سطح جهان اسلام است.
نظر شما