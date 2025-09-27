به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، مونا وثوقی‌فرد اظهار کرد: در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، توکن صرفه جویی با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و یکی از بانک‌ها منتشر خواهد شد.

وثوقی فرد افزود: بر اساس مفاد این همکاری، بستر مشارکت عمومی از طریق جذب سرمایه‌های خرد فراهم شده و انتشار توکن صرفه‌جویی انرژی به‌عنوان ابزاری نوین مالی، مسیر تازه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران خرد در طرح‌های ملی بهره‌وری انرژی ایجاد خواهد کرد.

به گفته سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی ساتبا، توکن صرفه‌جویی انرژی نوعی ابزار مالی مبتنی بر فناوری دیجیتال است که ارزش آن معادل میزان کاهش واقعی مصرف انرژی در پروژه‌های بهینه‌سازی تعریف می‌شود؛ این توکن‌ها قابلیت مبادله و معامله را داشته و علاوه بر ایجاد مشوق اقتصادی برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، سازوکاری شفاف برای سنجش و اعتبارسنجی اقدامات بهینه‌سازی در بخش انرژی فراهم می‌کنند.

وثوقی‌فرد تأکید کرد: امضای این تفاهم‌نامه می‌تواند نقطه عطفی در پیوند میان بخش انرژی و نظام بانکی کشور باشد و زمینه‌ساز توسعه ابزارهای نوین مالی در مدیریت بهینه مصرف انرژی شود.

قابل معامله بودن، جذب سرمایه‌های خرد، وجود مشوق اقتصادی و ابزار شفافیت از ویژگی‌های این توکن ها است؛ توکن‌ها هم سرمایه‌گذاری هستند و هم ابزاری برای تشویق به صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛ یعنی ترکیبی از فناوری مالی (فین‌تک) و مدیریت انرژی.