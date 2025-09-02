۵۵۰۰ کولر فرسوده جزیره هرمز جایگزین می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، مونا وثوقیفرد سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی سازمان انرژیهای انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق افزود: کمیسیون صرفهجویی انرژی، مصوبه اجرای طرح جایگزینی پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه کولر گازی پنجرهای فرسوده با کولرهای اسپلیت راندمان بالا در واحدهای مسکونی جزیره هرمز را ابلاغ کرد. این طرح در قالب بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست اجرا خواهد شد و هدف آن کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهرهوری تجهیزات سرمایشی در این منطقه عنوان شده است.
سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی ساتبا با اشاره به اهمیت این طرح، خاطرنشان کرد: با اجرای این مصوبه، حدود ۱۰ مگاوات از توان مصرفی شبکه کاسته خواهد شد. همچنین این جایگزینی سالانه حدود ۴۴ میلیون کیلوواتساعت انرژی صرفهجویی به همراه خواهد داشت که نقش مهمی در کاهش هزینههای انرژی و افزایش پایداری شبکه ایفا میکند.
وثوقیفرد افزود: اجرای این طرح ضمن کاهش فشار بر شبکه برق به ویژه در زمان پیک مصرف، به ارتقای استاندارد تجهیزات سرمایشی، توسعه بازار بهینهسازی انرژی، کاهش انتشار آلایندههای زیست محیطی و فرهنگسازی در زمینه استفاده از تجهیزات با راندمان بالا کمک خواهد کرد.
