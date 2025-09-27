به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، محمدحسن سرابیان معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، از آغاز اجرای طرحی برای نظارت و برخورد با تخلفات نانواییها به ویژه در تهران خبر داد.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت: این اقدام در پاسخ به شکایتهای مردمی درباره افزایش خودسرانه قیمت و کاهش کیفیت نان انجام شده است و هدف از این طرح، ساماندهی بازار نان از طریق نظارت مستمر و برخورد قاطع با تخلفات است.
به گفته سرابیان، سازمان تعزیرات در قالب گشتهای مشترک با اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واحدهای نانوایی نظارت خواهند کرد.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی جزئیات کلیدی این طرح را تمرکز اصلی بر رعایت نرخ مصوب، کنترل کیفیت نان، برخورد با گرانفروشی، کمفروشی، عدم نصب نرخنامه و تخلفات بهداشتی دانست.
نظر شما